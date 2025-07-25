ЕС сократит финансовую помощь Украине на более 1 млрд евро

Представитель Еврокомиссии пояснил, что при полном выполнении всех индикаторов и реализации 16 реформ Украина могла бы претендовать на получение 4,5 млрд евро. Однако, по оценке ЕК, Киев выполнил только 13 реформ, в связи с чем комиссия рекомендует Совету ЕС утвердить сокращенный четвертый транш в размере 3,05 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.