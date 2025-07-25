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ЕС сократит финансовую помощь Украине на более 1 млрд евро

Ведомости

Евросоюз сократит объем четвертого транша помощи Украине в 2025 г. из-за невыполнения Киевом трех ключевых реформ в рамках программы Ukraine Facility. Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье в интервью изданию «Европейская правда».

Представитель Еврокомиссии пояснил, что при полном выполнении всех индикаторов и реализации 16 реформ Украина могла бы претендовать на получение 4,5 млрд евро. Однако, по оценке ЕК, Киев выполнил только 13 реформ, в связи с чем комиссия рекомендует Совету ЕС утвердить сокращенный четвертый транш в размере 3,05 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.

Как отмечается, среди нереализованных реформ — вопросы децентрализации власти, модернизация закона о работе Нацагентства по активам и система отбора антикоррупционных судей.

Программа Ukraine Facility содержит свыше 150 целевых показателей по 69 реформам, которые Украина обязана реализовать до 2027 г. Их выполнение напрямую влияет на получение финансовой помощи от ЕС.

25 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2026 г. для покрытия бюджетного дефицита Украине потребуется найти финансирование в размере $40 млрд.

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