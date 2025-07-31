Рада вернула независимость антикоррупционным органам Украины

22 июля Рада проголосовала за ограничение полномочий НАБУ и САП. «За» законопроект высказались 263 депутата, «против» – 13. Тогда же президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. После этого в Киеве, Одессе, Львове и Днепре прошли массовые митинги. Зеленский внес новые поправки и объявил о восстановлении статуса НАБУ по итогам разговора с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.