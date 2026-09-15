Генпрокурор Украины открыл дело против антикоррупционных органов и сбежал за рубеж

После обвинений НАБУ и САП в адрес прокуратуры по организации деятельности мошеннических колл-центров в Харькове от Кравченко должны были рано или поздно избавиться, потому что его сохранение дискредитирует саму власть на Украине, отмечает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По мнению эксперта, победителей в противостоянии силовиков и антикоррупционных органов на Украине не будет, а ключевой вопрос – кто станет модератором конфликта и разведет противников по углам? Если НАБУ и САП не прекратят свою политическую деятельность, то Зеленский будет вынужден попытаться раздавить их, а это не в интересах поддерживающего Украину Запада, говорит эксперт. Поэтому украинским властям придется определить правила игры для обеих сторон, с тем чтобы не нарушать ожиданий Запада по Украине, резюмирует Брутер.