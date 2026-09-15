Генпрокурор Украины открыл дело против антикоррупционных органов и сбежал за рубеж

Генпрокурор Украины открыл дело против антикоррупционных органов и сбежал за рубежРанее эти органы задержали его подчиненного за крышевание колл-центров
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подписал постановление о предъявлении подозрения (эквивалент открытия уголовного расследования) директору Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Семену Кривоносу. Его подозревают в подделке документов, которая принесла Кривоносу «выгоду в особо крупном размере», заявил Кравченко. Кроме того, Кривоносу также инкриминируют фиктивное усыновление ребенка, за счет которого директор НАБУ якобы пытался избежать судебной ответственности. Кравченко также подписал постановление о предъявлении подозрения жене Александра Клименко – руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Вскоре после этого Кравченко выехал за границу «в командировку» и заявил, что проинформирует о коррупции в НАБУ и САП зарубежных партнеров Украины.
По мнению самого НАБУ, изложенному в официальном Telegram-канале ведомства, заявление Кравченко – это «систематическая атака на независимые антикоррупционные органы». Ее целью является якобы подчинение НАБУ и САП офису генпрокурора. Также НАБУ открестилось от участия в политике и заявило, что заявления Кравченко о подозрениях Кривоносу носят публичный, а не процессуальный характер.
Ранее ведомство Кравченко стало целью очередного расследования со стороны НАБУ и САП, получившего название «операция «Карфаген». Согласно заявлению НАБУ, операция имела целью разоблачение преступной организации, причастной к созданию сети мошеннических колл-центров и легализации имущества, которую возглавлял чиновник из генеральной прокуратуры. «Украинская правда» со ссылкой на источники сообщила об обыске у самого Кравченко и его зама Марии Вдовиченко. 7 сентября Кравченко заявил о желании уйти в отставку, подчеркнув, что она вызвана политическими причинами.
Попытка переподчинить НАБУ и САП офису генпрокурора действительно ранее предпринималась украинскими властями: в июле 2025 г. Верховная рада Украины проголосовала с подачи президента Владимира Зеленского за ограничение полномочий антикоррупционных органов. Предполагалось, что генпрокуратуре предоставят доступ ко всем делам НАБУ, а также право давать указания детективам бюро. Ограничение независимости НАБУ и САП вызвало протесты как внутри страны, так и со стороны важнейшего донора Украины – Европейского союза, и Зеленский вернул антикоррупционным органам независимый статус.
Сам Зеленский 14 сентября заявил, что у Кравченко есть только один выход – уйти в отставку. «Если он считает это политическим давлением, пусть так и называет. Прошу парламентариев поддержать это увольнение незамедлительно», – подчеркнул украинский лидер. Соответствующее представление Зеленский внес в Раду, о чем журналистам сообщил его советник по коммуникациям Дмитрий Литвин.
Ключевая идея «старого противостояния» силовых органов Украины с антикоррупционными – это борьба за всеобъемлющие полномочия вертикали власти, говорит эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов. Для Зеленского и его окружения, разумеется, удобнее иметь как можно больше реальной власти, а антикоррупционные органы, согласно украинским нормативным актам, должны ограждать страну от обретения политиками дополнительных полномочий. Что же касается Кравченко, то стремление Зеленского избавиться от генпрокурора объясняется тем, что проблемы любого чиновника из окружения украинского президента автоматически влияют и на его рейтинги, поэтому Зеленскому просто невыгодно после громких обвинений в адрес генпрокурора оставлять его на своем месте, резюмирует Денисов.
После обвинений НАБУ и САП в адрес прокуратуры по организации деятельности мошеннических колл-центров в Харькове от Кравченко должны были рано или поздно избавиться, потому что его сохранение дискредитирует саму власть на Украине, отмечает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По мнению эксперта, победителей в противостоянии силовиков и антикоррупционных органов на Украине не будет, а ключевой вопрос – кто станет модератором конфликта и разведет противников по углам? Если НАБУ и САП не прекратят свою политическую деятельность, то Зеленский будет вынужден попытаться раздавить их, а это не в интересах поддерживающего Украину Запада, говорит эксперт. Поэтому украинским властям придется определить правила игры для обеих сторон, с тем чтобы не нарушать ожиданий Запада по Украине, резюмирует Брутер.