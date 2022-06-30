ЦБ предложил сделать механизм получения кредитных каникул бессрочным
Центробанк разработал законопроект, который при его одобрении позволит сделать механизм получения кредитных каникул по любому виду потребительских ссуд бессрочным. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаила Мамута.
«Мы подготовили законопроект, который предполагает возможность человека воспользоваться кредитными каникулами по любому виду потребительского кредита. В настоящее время законопроект проходит межведомственное согласование. Я надеюсь, что он будет поддержан правительством и Государственной думой просто в силу того, что с социальной точки зрения мера весьма эффективна и востребована», – заявил Мамута в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме.
По его словам, постоянно действующего механизма кредитных каникул, который покрывал бы не только ипотечные, но и все потребительские кредиты, не стоит бояться. Это показал опыт введения антикризисных кредитных каникул.
ЦБ еще осенью 2021 г. обсуждал идею введения бессрочного механизма кредитных каникул по потребительским кредитам. В настоящее время на постоянной основе возможность взять каникулы действует только в отношении ипотечных кредитов.