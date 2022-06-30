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Экономика

ЦБ предложил сделать механизм получения кредитных каникул бессрочным

Ведомости

Центробанк разработал законопроект, который при его одобрении позволит сделать механизм получения кредитных каникул по любому виду потребительских ссуд бессрочным. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаила Мамута.

«Мы подготовили законопроект, который предполагает возможность человека воспользоваться кредитными каникулами по любому виду потребительского кредита. В настоящее время законопроект проходит межведомственное согласование. Я надеюсь, что он будет поддержан правительством и Государственной думой просто в силу того, что с социальной точки зрения мера весьма эффективна и востребована», – заявил Мамута в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме.

По его словам, постоянно действующего механизма кредитных каникул, который покрывал бы не только ипотечные, но и все потребительские кредиты, не стоит бояться. Это показал опыт введения антикризисных кредитных каникул.

ЦБ еще осенью 2021 г. обсуждал идею введения бессрочного механизма кредитных каникул по потребительским кредитам. В настоящее время на постоянной основе возможность взять каникулы действует только в отношении ипотечных кредитов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных