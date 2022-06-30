ЦБ предложил сделать механизм получения кредитных каникул бессрочным

«Мы подготовили законопроект, который предполагает возможность человека воспользоваться кредитными каникулами по любому виду потребительского кредита. В настоящее время законопроект проходит межведомственное согласование. Я надеюсь, что он будет поддержан правительством и Государственной думой просто в силу того, что с социальной точки зрения мера весьма эффективна и востребована», – заявил Мамута в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме.