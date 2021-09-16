В ЦБ обсуждают введение постоянных кредитных каникул

Сейчас на постоянной основе заемщик может по закону рассчитывать только на ипотечные каникулы с отсрочкой платежа на полгода. Во время пандемии для защиты граждан, чей доход снизился более чем на 30%, приняли закон, позволяющий отсрочить платежи для всех категорий займов на полгода. Для получения каникул требовались документы, подтверждающие снижение дохода. Заемщик мог воспользоваться каникулами с 3 апреля по 30 сентября 2020 г., но ЦБ неоднократно рекомендовал продлевать их действие, в последний раз – до 1 октября 2021 г. Помимо кредитных каникул по закону у банков были и собственные программы реструктуризаций с отсрочкой платежа или снижением ставки на определенный период.