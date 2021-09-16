В ЦБ обсуждают введение постоянных кредитных каникул

В ЦБ обсуждают введение постоянных кредитных каникулБанки в целом не против, но хотят защитных механизмов и регуляторных послаблений
В Банке России обсуждают идею сделать постоянным механизм кредитных каникул, который вводился как временная мера поддержки граждан во время пандемии. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель регулятора. Он уточнил, что о принятии решения пока говорить преждевременно – необходимо учесть баланс интересов заемщиков и банков, а также оценить влияние инициативы на стабильность банковской системы и устойчивость отдельных кредитных продуктов.
Сейчас на постоянной основе заемщик может по закону рассчитывать только на ипотечные каникулы с отсрочкой платежа на полгода. Во время пандемии для защиты граждан, чей доход снизился более чем на 30%, приняли закон, позволяющий отсрочить платежи для всех категорий займов на полгода. Для получения каникул требовались документы, подтверждающие снижение дохода. Заемщик мог воспользоваться каникулами с 3 апреля по 30 сентября 2020 г., но ЦБ неоднократно рекомендовал продлевать их действие, в последний раз – до 1 октября 2021 г. Помимо кредитных каникул по закону у банков были и собственные программы реструктуризаций с отсрочкой платежа или снижением ставки на определенный период.