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В ЦБ обсуждают введение постоянных кредитных каникул

Банки в целом не против, но хотят защитных механизмов и регуляторных послаблений
Вадим Арапов
Банкиры поддерживают постоянный механизм кредитных каникул, но тоже отмечают важность соблюдения баланса интересов / Максим Стулов / Ведомости

В Банке России обсуждают идею сделать постоянным механизм кредитных каникул, который вводился как временная мера поддержки граждан во время пандемии. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель регулятора. Он уточнил, что о принятии решения пока говорить преждевременно – необходимо учесть баланс интересов заемщиков и банков, а также оценить влияние инициативы на стабильность банковской системы и устойчивость отдельных кредитных продуктов.

Сейчас на постоянной основе заемщик может по закону рассчитывать только на ипотечные каникулы с отсрочкой платежа на полгода. Во время пандемии для защиты граждан, чей доход снизился более чем на 30%, приняли закон, позволяющий отсрочить платежи для всех категорий займов на полгода. Для получения каникул требовались документы, подтверждающие снижение дохода. Заемщик мог воспользоваться каникулами с 3 апреля по 30 сентября 2020 г., но ЦБ неоднократно рекомендовал продлевать их действие, в последний раз – до 1 октября 2021 г. Помимо кредитных каникул по закону у банков были и собственные программы реструктуризаций с отсрочкой платежа или снижением ставки на определенный период.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных