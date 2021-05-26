Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Финансы

Банкам запретили безосновательно отказывать клиентам в «кредитных каникулах»

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий банки при отказе предоставить заемщикам «кредитные каникулы» указывать причину своего решения. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Внести в часть 12 статьи 6.1-1 федерального закона «О потребительской кредите (займе)» изменение, дополнив ее после слов «об отказе в удовлетворении его требования» словами «с указанием причины отказа», — сказано в тексте закона.

Ранее информировать заемщиков о причинах отказа в «кредитных каникулах» банкам рекомендовал Центробанк. Однако эта мера носила необязательный характер. В то же время клиенты регулярно жалуются на необоснованные действия банков, которые навязывали им собственные, иногда менее экономически выгодные программы реструктуризации ссуд. Это, в свою очередь, ведет к увеличению закредитованности населения страны, следовало из пояснительной записки к законопроекту.

Таким образом, закон направлен на борьбу с недобросовестными банковскими практиками. Кроме того, мера должна поддержать граждан и субъекты малого и среднего предпринимательства, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

Ранее ЦБ отчитался о получении в первом квартале текущего года 39 300 жалоб на банки, что на 1,7% больше, чем в сопоставимый период прошлого года. Треть из них пришлась на недовольство услугами потребительского кредитования. Так, 15,3% заявлений были связаны с вопросом реструктуризации ссуд в связи с коронавирусом.

Ранее по теме: Число жалоб клиентов на банковских мошенников выросло более чем в 2,5 раза

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных