Банкам запретили безосновательно отказывать клиентам в «кредитных каникулах»

Ранее информировать заемщиков о причинах отказа в «кредитных каникулах» банкам рекомендовал Центробанк. Однако эта мера носила необязательный характер. В то же время клиенты регулярно жалуются на необоснованные действия банков, которые навязывали им собственные, иногда менее экономически выгодные программы реструктуризации ссуд. Это, в свою очередь, ведет к увеличению закредитованности населения страны, следовало из пояснительной записки к законопроекту.