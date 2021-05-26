Банкам запретили безосновательно отказывать клиентам в «кредитных каникулах»
Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий банки при отказе предоставить заемщикам «кредитные каникулы» указывать причину своего решения. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
«Внести в часть 12 статьи 6.1-1 федерального закона «О потребительской кредите (займе)» изменение, дополнив ее после слов «об отказе в удовлетворении его требования» словами «с указанием причины отказа», — сказано в тексте закона.
Ранее информировать заемщиков о причинах отказа в «кредитных каникулах» банкам рекомендовал Центробанк. Однако эта мера носила необязательный характер. В то же время клиенты регулярно жалуются на необоснованные действия банков, которые навязывали им собственные, иногда менее экономически выгодные программы реструктуризации ссуд. Это, в свою очередь, ведет к увеличению закредитованности населения страны, следовало из пояснительной записки к законопроекту.
Таким образом, закон направлен на борьбу с недобросовестными банковскими практиками. Кроме того, мера должна поддержать граждан и субъекты малого и среднего предпринимательства, которые оказались в сложной жизненной ситуации.
Ранее ЦБ отчитался о получении в первом квартале текущего года 39 300 жалоб на банки, что на 1,7% больше, чем в сопоставимый период прошлого года. Треть из них пришлась на недовольство услугами потребительского кредитования. Так, 15,3% заявлений были связаны с вопросом реструктуризации ссуд в связи с коронавирусом.