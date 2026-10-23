Косачев исключил пока безвиз с США и ЕС

По его словам, этого не будет ни с Вашингтоном, ни с Брюсселем, ни с другими оппонентами. Косачев объяснил это западным информационным пузырем: в недружественных странах о России говорят «либо плохо, либо ничего», а россияне, которые могли бы рассказать правду, туда почти не ездят. Массовый приезд россиян, готовых объяснять интересы страны, работал бы против тех, кто организовывал кампанию по дискредитации России.