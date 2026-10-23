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Косачев исключил пока безвиз с США и ЕС

Инна Шульгина

Установление безвизового режима между Россией и США или Евросоюзом в обозримой перспективе исключено. Об этом вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил ТАСС.

По его словам, этого не будет ни с Вашингтоном, ни с Брюсселем, ни с другими оппонентами. Косачев объяснил это западным информационным пузырем: в недружественных странах о России говорят «либо плохо, либо ничего», а россияне, которые могли бы рассказать правду, туда почти не ездят. Массовый приезд россиян, готовых объяснять интересы страны, работал бы против тех, кто организовывал кампанию по дискредитации России.

21 октября посол РФ в Черногории Александр Лукашик сообщил, что Подгорица официально уведомила Москву о прекращении действия соглашения о безвизовых поездках с 1 ноября 2026 г. После вступления изменений в силу россияне смогут въезжать в Черногорию при наличии национальной визы республики или виз ряда других стран, включая государства Шенгенской зоны. Эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), руководитель аналитического центра АПКАП Михаил Абасов заявил, что введение визового режима Черногорией может привести к сокращению числа российских туристов на 25–35%.

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