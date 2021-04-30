Число жалоб клиентов на банковских мошенников выросло более чем в 2,5 раза

Также ЦБ сообщил, что практически в полтора раза выросло количество жалоб потребителей на мисселинг — навязывание услуг при намеренном введении в заблуждение о них. Таковых было получено 1,1 тыс. При этом половина обвинений в данной деятельности приходится на банки, а больше трети — на страховщиков. Чаще всего финансовые организации навязывали клиентам инвестиционное страхование жизни, на это пришлось 54,1% случаев. Второй по «популярности» стала услуга накопительного страхования жизни (15%), а третьей — продукты или услуги брокеров (8,5%).