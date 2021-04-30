Число жалоб клиентов на банковских мошенников выросло более чем в 2,5 раза
Банк России в первый квартал текущего года получил 39,3 тыс. жалоб от жителей на кредитные организации — на 1,7% больше, чем в сопоставимый период 2020 г. Из них 6,9% пришлось на жалобы на действия мошенников, тогда как в предыдущий период — 2,7%, следует из отчета регулятора «О работе с обращениями» за январь-март.
«Рост жалоб на банки (на 1,7%, до 39,3 тыс.) вызван прежде всего значительным увеличением количества жалоб по поводу мошеннических действий неустановленных лиц, в результате которых граждане теряли свои деньги. Таких жалоб стало больше в 2,6 раза», — прокомментировали отчет в пресс-службе ЦБ.
При этом наибольшая доля жалоб на банки — 34,1% — пришлась на услуги потребительского кредитования. Это меньше, чем в 2020 г., когда показатель достигал 37,9%. Примечательно, что примерно каждое шестое из подобных обращений касалось проблем с реструктуризацией долга на фоне пандемии коронавируса.
Также ЦБ сообщил, что практически в полтора раза выросло количество жалоб потребителей на мисселинг — навязывание услуг при намеренном введении в заблуждение о них. Таковых было получено 1,1 тыс. При этом половина обвинений в данной деятельности приходится на банки, а больше трети — на страховщиков. Чаще всего финансовые организации навязывали клиентам инвестиционное страхование жизни, на это пришлось 54,1% случаев. Второй по «популярности» стала услуга накопительного страхования жизни (15%), а третьей — продукты или услуги брокеров (8,5%).
Значительно увеличилось и число жалоб на микрофинансовые организации — на 27,7%, до 7,3 тыс. Регулятор объяснил это тем, что подобные компании стали в пять раз чаще навязывать гражданам дополнительные платные услуги. Кроме того, почти в три раза выросло количество обращений, связанных с тем, что МФО, исключенные из реестра имеющих право на выдачу займов населению, продолжали осуществлять такую деятельность.
В целом количество жалоб граждан на финансовые организации в первом квартале повысилось на 5,7% в годовом выражении. Таковых было зафиксировано 63,6 тыс. Из них на банки пришлась доля в 61,8%.