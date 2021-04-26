Банк России отчитался об относительной победе над мошенниками

Банк России отчитался об относительной победе над мошенникамиВ абсолютном выражении доля операций с применением социальной инженерии продолжает быстро расти
Банк России опубликовал «Обзор операций, совершенных без согласия клиентов финансовых организаций за 2020 г.». Главный вывод: методы социальной инженерии по-прежнему действенны и популярны.
Казалось бы, этот способ мошеннического получения информации для доступа к счетам клиентов – со ставшими классикой диалогами с представителями «службы безопасности банка» – уже настолько известен, что не должен работать. Об этом написано множество серьезных статей, выпущены сотни юмористических роликов и мемов, эти истории знают даже школьники. Однако методы мошенников обновляются, и появляются все новые модификации такого рода мошенничеств.
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