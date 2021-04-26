Банк России отчитался об относительной победе над мошенниками

Казалось бы, этот способ мошеннического получения информации для доступа к счетам клиентов – со ставшими классикой диалогами с представителями «службы безопасности банка» – уже настолько известен, что не должен работать. Об этом написано множество серьезных статей, выпущены сотни юмористических роликов и мемов, эти истории знают даже школьники. Однако методы мошенников обновляются, и появляются все новые модификации такого рода мошенничеств.