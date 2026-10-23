Синод установил празднование обретения мощей Дмитрия Донского

Мощи князя Дмитрия Донского были найдены в июле 2026 г. во время реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля. В южной стене храма обнаружили три саркофага, один из которых принадлежал святому благоверному князю. 18 августа патриарх Кирилл подтвердил подлинность мощей. 20 августа президент Владимир Путин осмотрел раку с мощами в Архангельском соборе.