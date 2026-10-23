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Синод установил празднование обретения мощей Дмитрия Донского

Инна Шульгина

Священный синод РПЦ постановил назначить 18 августа днем памяти обретения мощей князя Дмитрия Донского. Об этом сообщается на сайте Московского патриархата.

Синодальной богослужебной комиссии поручено представить на утверждение текст службы, совершаемой в этот день.

18 августа патриарх Кирилл возглавил в Архангельском соборе Московского Кремля торжественное обретение мощей князя, открытых при реставрации гробницы. На молебне присутствовали помощник президента Владимир Мединский, полпред в ЦФО Игорь Щеголев и другие. Несколько частиц мощей поместили в ковчеги для поклонения, основную часть вернули под спуд.

Мощи князя Дмитрия Донского были найдены в июле 2026 г. во время реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля. В южной стене храма обнаружили три саркофага, один из которых принадлежал святому благоверному князю. 18 августа патриарх Кирилл подтвердил подлинность мощей. 20 августа президент Владимир Путин осмотрел раку с мощами в Архангельском соборе.

Частицы мощей Дмитрия Донского выставили для поклонения в храме Христа Спасителя с 7 сентября. Тогда же было объявлено, что ковчег с частицами святых мощей планируют отправить в прифронтовые регионы для духовной поддержки местных жителей.

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