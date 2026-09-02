Мощи Дмитрия Донского выставят в храме Христа Спасителя с 7 сентября

21 августа в Русской православной церкви сообщили, что ковчег с мощами князя Дмитрия Донского планируют пронести на крестном ходе 6 сентября. Сами мощи были найдены в июле во время реставрации Архангельского собора. В южной стене храма были обнаружены три саркофага, один из которых принадлежал Донскому. В работе также принимали участие археологи. 18 августа представитель РПЦ подтвердил их подлинность.