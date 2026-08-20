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Путин осмотрел раку с мощами князя Дмитрия Донского в Архангельском соборе

Анна Суслова

Президент России Владимир Путин осмотрел раку с обретенными мощами святого Дмитрия Донского в Архангельском соборе в Москве.

Путин выслушал пояснения заместителя генерального директора музея-заповедника «Московский Кремль» Андрея Баталова и директора Института археологии РАН академика Николая Макарова. Баталов подробно рассказал президенту, как именно был получен доступ к саркофагу князя.

Российского лидера сопровождали представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев и заместитель полномочного представителя Президента в Центральном федеральном округе Алексей Еремин. Путин также принял участие в молебне, который служил Крутицкий и Коломенский митрополит Павел.

В июле в Архангельском соборе были найдены фрагменты мощей святого Дмитрия Донского. 18 августа патриарх Кирилл подтвердил их подлинность. Представитель РПЦ предложил переместить их в три ковчега для поклонения.

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