Путин осмотрел раку с мощами князя Дмитрия Донского в Архангельском соборе
Президент России Владимир Путин осмотрел раку с обретенными мощами святого Дмитрия Донского в Архангельском соборе в Москве.
Путин выслушал пояснения заместителя генерального директора музея-заповедника «Московский Кремль» Андрея Баталова и директора Института археологии РАН академика Николая Макарова. Баталов подробно рассказал президенту, как именно был получен доступ к саркофагу князя.
Российского лидера сопровождали представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев и заместитель полномочного представителя Президента в Центральном федеральном округе Алексей Еремин. Путин также принял участие в молебне, который служил Крутицкий и Коломенский митрополит Павел.
В июле в Архангельском соборе были найдены фрагменты мощей святого Дмитрия Донского. 18 августа патриарх Кирилл подтвердил их подлинность. Представитель РПЦ предложил переместить их в три ковчега для поклонения.