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В РПЦ заявили о подлинности мощей Дмитрия Донского в соборе Кремля

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил молебен у мощей в Архангельском соборе
Наталья Захарова

Антропологическое исследование подтвердило подлинность мощей Дмитрия Донского, расположенных в Архангельском соборе Кремля. Об этом ТАСС заявил представитель Русской православной церкви (РПЦ).

На подлинность указал комплекс исторических сведений, археологический облик захоронения и результаты исследования. Его провели в ходе реставрационных работ в соборе. У саркофага была повреждена плита, что позволило обрести доступ к останкам князя, уточнил собеседник агентства.

18 августа патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил молебен в Архангельском соборе Кремля у мощей Дмитрия Донского.

Князь Дмитрий Донской жил с 1350 по 1389 гг. Он посвятил себя делу объединения русских земель и освобождения от татаро-монгольского ига. 

Его мощам 637 лет. В лике святых Дмитрий Донской был прославлен в год тысячелетия крещения Руси в 1988 г. на Поместном соборе РПЦ.

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