Частицы мощей святого князя Дмитрия Донского отправят в прифронтовые регионы
Ковчег с частицами святых мощей благоверного князя Димитрия Донского планируют отправить в прифронтовые регионы для духовной поддержки местных жителей. Об этом заявил управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Григорий.
«И мы надеемся, что эта духовная поддержка, молитвы Святого благоверного князя Димитрия Донского укрепят их в жизни», – сказал митрополит (цитата по ИС «Вести»).
Митрополит Воскресенский отметил, что вера святого Димитрия Донского помогла князю защищать Отечество в непростое время. По его словам, духовная опора имела значение и для объединения русских княжеств.
Митрополит также связал историческое значение объединения русских земель с последующим развитием российской государственности.
Мощи были найдены в июле во время реставрации Архангельского собора. В южной стене храма были обнаружены три саркофага, один из которых принадлежал князю Димитрию Донскому. В работе также принимали участие археологи. Представитель РПЦ подтвердил подлинность мощей. 2 сентября стало известно, что частицы мощей святого князя Дмитрия Донского будут выставлены для поклонения в храме Христа Спасителя с 7 сентября.
6 сентября прошел общемосковский крестный ход во главе с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. В начале процессии участники несли три особо почитаемые святыни: Смоленскую икону Божией Матери, ковчег с мощами князя Димитрия Донского и икону Всех Святых Московских.