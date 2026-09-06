В столице начался общемосковский крестный ход с мощами Дмитрия Донского
Общемосковский крестный ход начался в Москве. Об этом сообщили «РИА Новости».
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил ход в столице после Божественной литургии в храме Христа Спасителя.
В начале процессии участники несут три особо почитаемые святыни: Смоленскую икону Божией Матери, ковчег с мощами князя Димитрия Донского и икону Всех святых Московских.
Шествие направилось по Соймоновскому проезду к Пречистенской набережной, где к нему присоединились тысячи верующих, собиравшихся с 10:00 мск. Далее колонна проследует до Новодевичьего монастыря.
Общая протяженность маршрута составляет около 6 км, время в пути – полтора-два часа.
2 сентября стало известно, что частицы мощей князя Дмитрия Донского будут выставлены для поклонения в храме Христа Спасителя с 7 сентября.