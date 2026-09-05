Крупнейшие крестные ходы в России

Крупнейшие крестные ходы в РоссииВ Москве пройдет шествие во главе с патриархом
6 сентября, в день соборной памяти Московских святых, в столице состоится Общемосковский крестный ход. В прошлом году, по данным Росгвардии, в нем приняли участие более 40 000 человек, однако патриарх Московский и всея Руси Кирилл оценил число верующих в 400 000. Подробнее о крупнейших крестных ходах в России – в справке «Ведомостей».
Общемосковский крестный ход
Общемосковский крестный ход приурочен к празднику Собора Московских святых, который отмечается в первое воскресенье сентября, и в этом году совпадает с Днем города (5–6 сентября). Маршрут шествия пролегает от храма Христа Спасителя к Новодевичьему монастырю – через набережные Москвы-реки и Хамовнический вал. Во главе несут список Смоленской иконы Пресвятой Богородицы, оригинал которой в XV в. перенесли из Смоленска в Москву, а позже вернули обратно. В Благовещенском соборе Кремля остался ее точный список (копия).
В честь взятия Смоленска в 1514 г. царь Василий III основал Новодевичий монастырь – спустя десять лет туда и доставили список иконы. Традиция крестного хода до монастыря сохранялась на протяжении столетий, но прервалась после прихода к власти большевиков. В 2025 г. ее возродили: тогда шествий возглавил патриарх.
Александро-Невский крестный ход
Менее чем через неделю в Санкт-Петербурге состоится Александро-Невский крестный ход в честь Александра Невского, причисленного РПЦ к лику святых. 12 сентября 1724 г. по приказу Петра Великого его мощи перевезли из Владимира в столицу (событие было приурочено к годовщине победы в Северной войне). В 1743 г. императрица Елизавета Петровна учредила крестный ход в память о князе.
В советское время крестный ход не проводился, а был возрожден лишь в 2013 г. – в год 300-летия Александро-Невской лавры, где хранятся мощи святого князя. В этот день организуют три молитвенных шествия. Большой крестный ход с Казанской иконой Божией Матери проводится по Невскому проспекту от Казанского кафедрального собора к Александро-Невской лавре. Навстречу ему из Александро-Невской лавры выходит малый крестный ход с ковчегом с мощами. Третье, водное, шествие следует по Неве из крепости Орешек. Все три колонны встречаются на площади Александра Невского перед входом в лавру, где совершают торжественный молебен. В 2025 г. Александро-Невский крестный ход собрал более 70 000 участников.
Царский крестный ход в Екатеринбурге
В Екатеринбурге в ночь на 17 июля ежегодно проводится Большой крестный ход в память о семье последнего российского императора Николая II, расстрелянной там в 1918 г. Вечером 16 июля на площади перед Храмом-на-Крови начинается ночная Божественная литургия. Храм возвели в 2003 г. на месте дома инженера Ипатьева, в котором расстреляли царскую семью. В 2000 г. ее причислили к лику святых в составе Собора новомучеников и исповедников российских. После литургии колонна верующих проходит более 20 км через центр Екатеринбурга в Монастырь святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме – месте шахты, куда сбросили тела Николая II и его близких. Шествию предшествует малый крестный ход: он следует от железнодорожной станции Шарташ до Храма‑на‑Крови по маршруту, которым в 1918 г. Романовых доставили в город. В нынешнем году в акции приняли участие свыше 30 000 паломников.
Великорецкий крестный ход
Один из древнейших в России – Великорецкий крестный ход – проходит в июне в Кировской области. Шествие длится шесть дней (3–8 июня) и охватывает 150 км пути (90 км от Кирова до села Великорецкого и 60 км обратно). Его история связана с чудесным обретением в 1383 г. крестьянином Семеном Агалаковым иконы Святителя Николая Чудотворца. Позже святыню перенесли в Вятку (ныне Киров), а горожане дали обет ежегодно возвращать ее на место явления – к реке Великой.
Изначально Великорецкий крестный ход совершался по рекам Вятке и Великой, но в 1778 г. Вятский епископ Лаврентий утвердил сухопутный маршрут, который с тех пор не менялся. В 1935 г. кафедральный собор в Вятке, где хранилась икона, снесли, сама реликвия была утрачена, а крестный ход запретили. Тем не менее паломники продолжали небольшими группами посещать реку Великую. В конце 1980-х запрет был отменен, а с 1993 г. Великорецкий крестный ход возобновился по своему историческому маршруту. В этом году в нем приняли участие более 30 000 человек.
Курский крестный ход с иконой «Знамение»
Еще одно старинное православное шествие – крестный ход с иконой Божией Матери «Знамение» Курская Коренная – традиционно проходит в июне в Курске. По преданию, в XIII в. охотник из Рыльска случайно обнаружил в лесу недалеко от Курска лежавшую на земле при корне дерева икону, обращенную ликом вниз к земле (отсюда и название – Коренная). На этом месте в 1597 г. был основан мужской монастырь Коренная пустынь, а в 1618 г. по указу царя Михаила Федоровича состоялся первый крестный ход с иконой.
При Екатерине II шествие стало ежегодным и превратилось в одно из главных религиозных событий Российской империи, именно ему посвятил свою картину «Крестный ход в Курской губернии» русский художник Илья Репин в 1883 г. Всего в году совершаются два шествия: летнее (на 9-ю пятницу после Пасхи), когда список иконы отправляется в Коренную пустынь, и осеннее (25 сентября), когда он возвращается в Знаменский монастырь в Курске. Сама святыня в 1919 г. была вывезена отступавшими войсками Белой армии из страны, с 1951 г. она хранится в Знаменском соборе Русской Зарубежной церкви (РПЦЗ) в Нью-Йорке.