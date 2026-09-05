Крупнейшие крестные ходы в России

В Екатеринбурге в ночь на 17 июля ежегодно проводится Большой крестный ход в память о семье последнего российского императора Николая II, расстрелянной там в 1918 г. Вечером 16 июля на площади перед Храмом-на-Крови начинается ночная Божественная литургия. Храм возвели в 2003 г. на месте дома инженера Ипатьева, в котором расстреляли царскую семью. В 2000 г. ее причислили к лику святых в составе Собора новомучеников и исповедников российских. После литургии колонна верующих проходит более 20 км через центр Екатеринбурга в Монастырь святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме – месте шахты, куда сбросили тела Николая II и его близких. Шествию предшествует малый крестный ход: он следует от железнодорожной станции Шарташ до Храма‑на‑Крови по маршруту, которым в 1918 г. Романовых доставили в город. В нынешнем году в акции приняли участие свыше 30 000 паломников.