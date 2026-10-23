«Последний год»: ненужный гений

Кобелев – режиссер, который любит и понимает литературу, часто ставит редкие тексты, классику любит бережно переписывать, обнаруживая в ней актуальные смыслы. Его выбор стал острее после того, как он занял пост художественного руководителя Александринского театра. После неожиданного и сегодняшнего Горького (Кобелев поставил «На дне». – «Ведомости») возник Юрий Тынянов. Знаменитый литературовед и знаковый представитель русского формализма в своих текстах объединял архаику и новаторство. Неповторимая стилистика присуща его знаменитым «Подпоручику Киже», недописанному «Пушкину», но в первую очередь его opus magnum – «Смерти Вазир-Мухтара». Историческая стилизация с элементами пародии, философские «куски» и ошеломительные метафоры. И горькие смыслы о мучительных судьбах лучших людей страны. Принято считать, что Тынянов придал Грибоедову собственные черты.