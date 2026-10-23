Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.00%BSPBP33,95-1,31%MGTS1 414-0,14%IMOEX2 442,04+0,52%RTSI948,28+0,52%RGBI112,01+0,01%RGBITR773,97+0,04%
Главная / Общество /

Медведь пытался пробраться в иркутскую школу по трубе

Инна Шульгина

В селе Залог Качугского района Иркутской области медведь попытался забраться в здание школы по водосточной трубе. Она не выдержала его веса, и зверь упал, сообщает Народный фронт региона.

Инцидент произошел в ночное время. Хищника привлекли запахи из школьной столовой. Медведь разворотил крыльцо и вырвал замок. Упав при попытке залезть в школу, хищник начал скрестись в окна жилых домов. Школьные сторож и кочегар вызвали службу 112, выследили медведя за селом и ликвидировали.

Это второй случай выхода медведя к людям в селе Залог за две недели. В первый раз хищника заметили днем в 300 м от школы. Сотрудник заповедника выгнал его за пределы села и ликвидировал.

20 октября «РИА Новости» сообщали, что житель поселка Пинега в Архангельской области стал 27-м человеком, погибшим в результате нападения бурого медведя в российских регионах с весны 2026 г. Охотник скончался от травм после встречи с хищником. Следственное управление СК России по Архангельской области начало проверку.

Читайте также:Медвежья осада: почему хищники все чаще выходят к людям
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её