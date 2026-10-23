Медведь пытался пробраться в иркутскую школу по трубе
В селе Залог Качугского района Иркутской области медведь попытался забраться в здание школы по водосточной трубе. Она не выдержала его веса, и зверь упал, сообщает Народный фронт региона.
Инцидент произошел в ночное время. Хищника привлекли запахи из школьной столовой. Медведь разворотил крыльцо и вырвал замок. Упав при попытке залезть в школу, хищник начал скрестись в окна жилых домов. Школьные сторож и кочегар вызвали службу 112, выследили медведя за селом и ликвидировали.
Это второй случай выхода медведя к людям в селе Залог за две недели. В первый раз хищника заметили днем в 300 м от школы. Сотрудник заповедника выгнал его за пределы села и ликвидировал.
20 октября «РИА Новости» сообщали, что житель поселка Пинега в Архангельской области стал 27-м человеком, погибшим в результате нападения бурого медведя в российских регионах с весны 2026 г. Охотник скончался от травм после встречи с хищником. Следственное управление СК России по Архангельской области начало проверку.