28 октября глава города Сергей Собянин заявил, что к 2029 г. в Москве введут в эксплуатацию 23 станции метро. На эти цели в бюджете города предусмотрено 4 трлн руб. Он также отметил, что в течение трех лет в эксплуатацию введут 23 станции, более 50 км линий и 3 электродепо. Таким образом, протяженность метро к 2029 г. вырастет в два раза по сравнению с 2011 г.