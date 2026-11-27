Штат сотрудников метро Москвы вырос на 10% за два года
Штат сотрудников московского метрополитена за последние два года вырос на 10%, а с начала 2026 г. в подземку пришли работать почти 8000 человек. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.
«За последние два года количество принятых специалистов выросло в среднем на 10%», – сказал он (цитата по ТАСС).
В 2026 г. на работу в метро пришли 7800 человек. По словам Ликсутова, сотрудникам метро «предлагают достойную и своевременную» оплату труда, расширенные социальные гарантии, увеличенный отпуск, бесплатное профессиональное обучение, возможности для карьерного роста.
28 октября глава города Сергей Собянин заявил, что к 2029 г. в Москве введут в эксплуатацию 23 станции метро. На эти цели в бюджете города предусмотрено 4 трлн руб. Он также отметил, что в течение трех лет в эксплуатацию введут 23 станции, более 50 км линий и 3 электродепо. Таким образом, протяженность метро к 2029 г. вырастет в два раза по сравнению с 2011 г.