«СПБ биржа» стала членом НАУФОР как оператор информационной системы по ЦФА

10 сентября ассоциация направила в ЦБ документы на получение статуса для ОИС, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов. Тогда НАУФОР напомнила, что это необходимо по закону для деятельности цифровых депозитариев и операторов обмена цифровых валют.