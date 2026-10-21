«СПБ биржа» стала членом НАУФОР как оператор информационной системы по ЦФА
Совет директоров Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) принял в члены ассоциации «СПБ биржу» как оператора информационных систем (ОИС), в которых выпускаются цифровые финансовые активы (ЦФА). Об этом сообщила сама торговая площадка.
Членство в НАУФОР позволит «СПБ бирже» участвовать в работе профильных советов, комитетов и рабочих групп ассоциации. Биржа сможет разрабатывать предложения по совершенствованию законов в области ЦФА, формировать отраслевые стандарты и обсуждать вопросы развития рыночной инфраструктуры.
«СПБ биржа» включена в реестр ОИС Банка России с июня 2023 г. Площадка развивает собственную инфраструктуру для выпуска и обращения цифровых прав уже три года.
10 сентября ассоциация направила в ЦБ документы на получение статуса для ОИС, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов. Тогда НАУФОР напомнила, что это необходимо по закону для деятельности цифровых депозитариев и операторов обмена цифровых валют.
На сайте ЦБ указано, что ОИС, в которых выпускаются ЦФА, обязаны вступать в саморегулируемые организации на финансовом рынке в течение 90 дней после внесения сведений в реестр Банка России.