Чем запомнился ушедший с поста вице-премьера Дмитрий Григоренко

Чем запомнился ушедший с поста вице-премьера Дмитрий ГригоренкоОн возглавлял аппарат правительства почти семь лет
21 октября ушел в отставку вице-премьер – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, который занимал этот пост с января 2020 г. Его преемником стала первый замминистра финансов Ирина Окладникова. Чем известен Григоренко – в материале «Ведомостей».
Дмитрий Юрьевич Григоренко родился 14 июля 1978 г. в Нижневартовске, детство провел в Западной Сибири. После девятого класса в 1993 г. переехал с семьей в Краснодар.
Образование
В 2000 г. получил два диплома: по специальности «юриспруденция» в Институте экономики, права и естественных специальностей Кубанского госуниверситета и «финансы и кредит» – в Кубанском институте международного предпринимательства и менеджмента.
Карьера в налоговой службе
С октября 2000 г. работал в налоговой инспекции № 4 по Краснодару: начинал специалистом 1-й категории отдела проверок юридических лиц, позднее исполнял обязанности начальника отдела камерального контроля юрлиц. В 2003 г. стал главным государственным налоговым инспектором отдела выездных проверок Межрегиональной инспекции по крупнейшим налогоплательщикам № 2, затем перешел в сводно-аналитический отдел департамента налогообложения прибыли МНС.
После преобразования министерства в 2004 г. в Федеральную налоговую службу Григоренко прошел путь от заместителя начальника аналитического отдела до начальника управления налогообложения (2012–2013). С 4 октября 2013 г. по 22 января 2020 г. занимал пост заместителя руководителя ФНС, курировал работу с задолженностью, регистрацию и учет налогоплательщиков, модернизацию налоговых органов, налогообложение доходов физлиц и администрирование страховых взносов. В этот период ФНС внедрила автоматизированную систему контроля рисков по НДС и перечень электронных сервисов для налогоплательщиков.
Вице-премьер и глава аппарата
21 января 2020 г. указом президента Григоренко назначен заместителем председателя – руководителем аппарата правительства. В его ведение вошли организация планирования работы кабмина и контроль исполнения решений, общий контроль реализации национальных проектов, управление госдолгом и финансовыми активами, регулирование алкогольного рынка и деятельность органов юстиции.
Также Григоренко возглавил правительственные комиссии по законопроектной деятельности и административной реформе, наблюдательные советы ВЭБ.РФ и ВТБ. С июля 2021 г. был куратором Центрального федерального округа, с октября 2022 г. – заместитель главы координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил.
Реформа аппарата и «регуляторная гильотина»
Григоренко курировал два взаимосвязанных направления. «Регуляторная гильотина» – инвентаризация всех действующих обязательных требований к бизнесу – заработала с 1 января 2021 г. По данным Григоренко, к 2022 г. было отменено 143 000 из 318 000 обязательных требований, эффект реформы он оценивал примерно в 200 млрд руб. в год.
Параллельно шла реорганизация самого госаппарата: численность госслужащих сократилась почти на 10%, были упразднены 66 структурных подразделений и 33 должности заместителей руководителей федеральных ведомств.
В 2024 г. стартовал второй этап «гильотины», а в июле 2026 г. – проект «Гильотина отчетности», нацеленный на сокращение избыточной региональной отчетности.
Григоренко отвечал и за цифровизацию бюрократических процессов. В августе 2025 г. на встрече с президентом Владимиром Путиным он доложил, что более 90% документооборота в аппарате правительства ведется в цифровом виде (несколько лет назад – около 40%), а время подготовки постановлений и распоряжений сократилось в четыре раза.
Цифровой вице-премьер
14 мая 2024 г. Григоренко был переназначен на пост вице-премьера – руководителя аппарата. К прежним обязанностям добавились цифровое развитие, связь, внедрение технологий ИИ и антимонопольная политика. Он курировал нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и федеральные проекты – «Госуслуги онлайн», «Цифровой профиль гражданина», «Электронный документооборот», «Подготовка кадров для IT», а также сервисы «Госуслуг» в формате «жизненных ситуаций».
Под его контролем развивалась Единая биометрическая система – оплата покупок и проезда по биометрии. В декабре 2025 г. началось тестирование посадки на поезд по биометрии. Инициатива Григоренко о самозапрете на регистрацию сим-карт, направленном против мошенников, реализована с 1 сентября 2025 г.
Искусственный интеллект и антифрод
В феврале 2026 г. Григоренко стал сопредседателем комиссии при президенте по вопросам развития технологий искусственного интеллекта. Он курировал разработку закона об ИИ: документ впервые закрепляет это понятие на законодательном уровне и вводит риск-ориентированный подход. Госдума приняла инициативу 8 июля 2026 г.
В июле 2026 г. Григоренко возглавил созданный правительством оперативный штаб по борьбе с кибермошенничеством – в него вошли профильные ведомства, Банк России, операторы связи, банки и цифровые платформы.
Удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2014), благодарность президента РФ (2017). Имеет знак Госдумы «За заслуги в развитии парламентаризма».
В 2017 г. присвоен классный чин действительного государственного советника РФ II класса.
Женат. Есть сын.