Чем запомнился ушедший с поста вице-премьера Дмитрий Григоренко

Григоренко отвечал и за цифровизацию бюрократических процессов. В августе 2025 г. на встрече с президентом Владимиром Путиным он доложил, что более 90% документооборота в аппарате правительства ведется в цифровом виде (несколько лет назад – около 40%), а время подготовки постановлений и распоряжений сократилось в четыре раза.