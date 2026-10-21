Дальневосточный антикризисный менеджер: чем известен Олег Кожемяко

Параллельно в 1997–2002 гг. занимал пост председателя совета директоров компании «Преображенская база тралового флота». Была организована на основе одноименного госпредприятия и прежде всего ориентирована на реализацию рыбы и морепродуктов (впоследствии СМИ отмечали, что во главе регионов Кожемяко с интересом относился к реформированию отрасли рыбодобычи). Тогдашний губернатор Приморья Евгений Наздратенко рассказывал, что при Кожемяко восстановили ремонтно-механический цех, «который предыдущие хозяева практически угробили», вернули на место демонтированные «станки на базе тралового флота» и запустили совершенно новый цех тары и упаковки. «Пример того, как момент приватизации пошел во благо людям и территории», – отметил он. Также Наздратенко признавался, что после инспекционной поездки на предприятие начал приятельствовать с Кожемяко.