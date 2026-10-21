Дальневосточный антикризисный менеджер: чем известен Олег Кожемяко

Дальневосточный антикризисный менеджер: чем известен Олег КожемякоГлава Приморья стал новым полпредом в ДФО
21 октября Госдума одобрила губернатора Приморского края Олега Кожемяко на должность заместителя председателя правительства – полномочного представителя президента в Дальневосточной федеральном округе. На этом посту он сменил Юрия Трутнева. Что известно о Кожемяко – в справке «Ведомостей».
Кожемяко Олег Николаевич родился в селе Черниговка Приморского края 17 марта 1962 г. В семь лет стал свидетелем пограничных столкновений с Китаем из-за острова Даманский, который позже перешел под юрисдикцию КНР. В интервью рассказывал, что несколько лет потом видел сны про военные действия.
Первые шаги в карьере
В 1981 г. начал карьерный путь рабочим на Приморской ГРЭС, где его отец работал замначальника стройуправления. Но не остался на предприятии. В 1982-1984 гг. Кожемяко-младший служил в вооруженных силах СССР, а после демобилизации пошел в Дальневосточный коммерческий институт (ныне – Тихоокеанский государственный экономический университет в составе Дальневосточного федерального университета), где работал мастером по капремонту. В 1992 г. окончил родной Дальневосточный коммерческий институт по специальности «экономика торговли».
Предпринимательская деятельность
В годы перестройки стал кооператором. В 1987 г. во Владивостоке Олег Кожемяко организовал цветочный кооператив «Галатея». В 1989-1992 гг. он возглавлял производственно-торговый кооператив «Приморский», а с 1992 по 1997-й – одноименное пищевое объединение.
Параллельно в 1997–2002 гг. занимал пост председателя совета директоров компании «Преображенская база тралового флота». Была организована на основе одноименного госпредприятия и прежде всего ориентирована на реализацию рыбы и морепродуктов (впоследствии СМИ отмечали, что во главе регионов Кожемяко с интересом относился к реформированию отрасли рыбодобычи). Тогдашний губернатор Приморья Евгений Наздратенко рассказывал, что при Кожемяко восстановили ремонтно-механический цех, «который предыдущие хозяева практически угробили», вернули на место демонтированные «станки на базе тралового флота» и запустили совершенно новый цех тары и упаковки. «Пример того, как момент приватизации пошел во благо людям и территории», – отметил он. Также Наздратенко признавался, что после инспекционной поездки на предприятие начал приятельствовать с Кожемяко.
Начало политической карьеры
В 2001 г. Кожемяко занялся политикой, впервые избравшись депутатом заксобрания Приморского края III созыва с результатом 76,26% голосов избирателей (в местном парламенте входил в комитет по продовольственной политике и природопользованию).
В 2002-2004 гг. – сенатор от заксобрания Приморского края. В Совете Федерации также работал в комитете по природным ресурсам и охране окружающей среды. В конце 2004 г. на несколько месяцев стал советником спикера верхней палаты Сергея Миронова.
Вместе с этим в 2003 г. политик защитил в Институте экономики РАН кандидатскую диссертацию по теме «Экономическая безопасность реального сектора экономики страны», а в 2008-м окончил Российскую академию госслужбы (ныне – РАНХиГС) при президенте РФ по специальности «национальная экономика».
Первые выборы губернатора и руководство Корякским АО
В 2004 г. Олег Кожемяко впервые поучаствовал в выборах губернатора – в тот раз Камчатской области (ныне – края). Первое такое голосование он проиграл с результатом 14,27%, но затем последовательно возглавлял четыре субъекта России. Это единственный пример в истории страны.
В январе 2005 г. политик стал вице-губернатором Корякского автономного округа, курировавшим вопросы северного завоза и обеспечения округа топливом. В 2005-2007 гг. возглавлял регион, где решал проблемы с невыплатами зарплат местным жителям и занимался восстановлением территорий после землетрясения в Олюторском районе Корякии (2006). Покинул пост в связи с административно-территориальной реформой и объединением Корякского АО и Камчатской области в один субъект.
Работа в АП и губернаторство в Амурской области
В 2007 г. – помощник руководителя администрации президента России. На тот момент АП возглавлял нынешний московский мэр Сергей Собянин.
В 2008-2015 гг. – губернатор Амурской области. Неожиданно для экспертов оказался в роли кризисного управляющего: занимался расселением строений вдоль Байкало-Амурской магистрали (БАМа), разбирался с тяжелыми последствиями пожара в амурском поселке Тыгда (2012) и наводнения, произошедшего на Дальнем Востоке в 2013 г. Последняя тема оказалась настолько масштабной и важной для страны, что Владимир Путин встретил Новый год в Хабаровске вместе с пострадавшими от паводка семьями и записал вместе с ними традиционное обращение к россиянам, которое транслируют прямо перед курантами.
При Кожемяко в Приамурье началось строительство космодрома «Восточный». Валовой региональный продукт вырос почти вдвое, до 232 млрд руб. в 2014 г. Бюджет при этом остался дефицитным.
Руководство Сахалинской областью
С 2015 по 2018 гг. Кожемяко стоял во главе Сахалинской области и вновь воспринимался СМИ как антикризисный менеджер, так как занял пост после ареста предыдущего главы региона Александра Хорошавина по коррупционным статьям. В итоге он занимался реорганизацией местных органов власти, программами по повышению обеспеченности Сахалина продуктами (овощами, мясом, молоком и яйцами) и во многом отстоял интересы области в ходе переговоров с Москвой о перераспределении доходов от шельфового проекта «Сахалин-2» в 2017 г.
Во главе Приморского края
26 сентября 2018 г. Олега Кожемяко назначили врио губернатора Приморского края после того, как местный избирком признал недействительными результаты выборов главы региона, прошедших в два тура 9 и 16 сентября. На повторных выборах от 16 декабря 2018 г. его с результатом 61,88% голосов избрали руководителем Приморья. Незадолго до этого СМИ отмечали, что одним из центральных обещаний победителя стал перенос столицы Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток (президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ еще до самого голосования).
В 2023 г. переизбрался с результатом 72,78% голосов избирателей. Правление Кожемяко краем запомнилось крупной муниципальной реформой с сокращением чиновников и ростом темпов строительства, а также совпало с разворотом РФ на Восток, когда Приморье оказалось одним из ключевых хабов торговли с новыми партнерами и «восточными воротами» России.
Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени.
Олег Кожемяко – многодетный отец, воспитавший троих детей.