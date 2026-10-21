Комиссия Госсовета обсудила приоритеты развития промышленности

Секретарь Госсовета Алексей Дюмин отметил, что к 2030 г. обрабатывающая промышленность должна вырасти не менее чем на 40% относительно 2022 г., а доля отечественной высокотехнологичной продукции – увеличиться в 1,5 раза. Он призвал усилить поддержку прикладной науки и собственных разработок.