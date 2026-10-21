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Главная / Бизнес /

Комиссия Госсовета обсудила приоритеты развития промышленности

Анна Виноградова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Комиссия Госсовета РФ по направлению «Промышленность» обсудила приоритеты развития отрасли до 2030–2035 гг., повышение производительности труда и роботизацию предприятий. Заседание прошло 21 октября на территории ОЭЗ «Технополис Москва» в рамках II Московского инвестиционно-промышленного форума.

Губернатор Самарской области, председатель комиссии Вячеслав Федорищев заявил, что промышленность переживает структурную трансформацию, а ее дальнейший рост должен обеспечиваться повышением производительности, а не увеличением числа работников. «Прежние источники роста во многом исчерпаны. Опорой должны стать гражданские отрасли и внутренний спрос», – подчеркнул он.

Федорищев предложил разработать для каждого региона план роботизации промышленности с указанием приоритетных отраслей, предприятий и целевых показателей. По его мнению, успешные практики необходимо распространять на всю страну, в том числе используя модель «робот как услуга», позволяющую предприятиям внедрять технологии без крупных капитальных затрат.

Министр промышленности и торговли Антон Алиханов призвал консолидировать промышленные заказы и разработать долгосрочные балансы спроса и предложения. По его словам, закупки должны обеспечивать загрузку российских предприятий. Министр также предложил унифицировать сырье, материалы и комплектующие для повышения серийности производства.

Секретарь Госсовета Алексей Дюмин отметил, что к 2030 г. обрабатывающая промышленность должна вырасти не менее чем на 40% относительно 2022 г., а доля отечественной высокотехнологичной продукции – увеличиться в 1,5 раза. Он призвал усилить поддержку прикладной науки и собственных разработок.

1 октября Алиханов сообщил, что Минпромторг компенсирует предприятиям до 20% затрат на услуги по роботизации. При покупке отечественных промышленных роботов предусмотрена скидка в размере 50%.

20 октября вице-премьеры Денис Мантуров и Александр Новак обсудили импортозамещение нефтегазового оборудования, стандартизацию и тиражирование отечественных технологий.

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