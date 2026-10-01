Минпромторг субсидирует до 20% затрат бизнеса на роботизацию

При покупке российского робота предприятие может получить скидку в размере 50% его стоимости, пояснил министр. По его словам, государственная поддержка охватывает как производителей оборудования, так и компании, внедряющие его на предприятиях. При этом Алиханов подчеркнул, что роботизация сама по себе не является панацеей для экономики.