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Главная / Бизнес /

Минпромторг субсидирует до 20% затрат бизнеса на роботизацию

Анна Виноградова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Минпромторг компенсирует предприятиям до 20% стоимости услуг инжиниринговых компаний при роботизации и автоматизации производств. Об этом министр промышленности и торговли Антон Алиханов рассказал в интервью ИС «Вести». Ведомство также поддерживает производство и сбыт отечественных станков и промышленных роботов.

При покупке российского робота предприятие может получить скидку в размере 50% его стоимости, пояснил министр. По его словам, государственная поддержка охватывает как производителей оборудования, так и компании, внедряющие его на предприятиях. При этом Алиханов подчеркнул, что роботизация сама по себе не является панацеей для экономики.

30 сентября правительство расширило меры поддержки производителей промышленного оборудования на промышленных роботов и робототехнические комплексы. В перечень также вошли конвейеры, 3D-сканеры, лазеры и оборудование для сварки.

27 сентября Алиханов сообщил, что в России освоено производство всех основных видов промышленных роботов и создано восемь центров робототехники. В июле министр говорил, что плотность роботизации по итогам 2025 г. составляла 29 роботов на 10 000 работников. Для достижения целевого показателя в 145 роботов потребуется внедрить более 80 000 машин. Тогда же Алиханов сообщал о почти 20 мерах господдержки станкостроения и робототехники.

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