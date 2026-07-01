Алиханов раскрыл соотношение промышленных роботов и сотрудников на производствах

Алиханов заявил, что к роботизации виден интерес. Государство запустило почти два десятка мер поддержки по станкостроению и робототехнике. Так, отечественные производители могут реализовать своих роботов со скидкой 50% для покупателя, а остальное компенсирует государство. Кроме того, для компаний действует промышленный кешбэк – до 20% затрат на внедрение и оснастку роботов.