Алиханов раскрыл соотношение промышленных роботов и сотрудников на производствах
Плотность роботизации в 2025 г. осталась на прежнем уровне и составила 29 промышленных роботов на 10 000 сотрудников, рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов в интервью журналу «Эксперт».
Чтобы достигнуть показателя в 145 роботов на 10 000 работников, необходимо внедрить более 80 000 промышленных роботов. Их российский парк в таком случае составит около 100 000, отметил Алиханов.
«В целом за счет применения современных технологий автоматизации, роботизации и цифровизации производства сокращение требуемого количества рабочих мест может составить до 10%», – сказал министр.
Алиханов заявил, что к роботизации виден интерес. Государство запустило почти два десятка мер поддержки по станкостроению и робототехнике. Так, отечественные производители могут реализовать своих роботов со скидкой 50% для покупателя, а остальное компенсирует государство. Кроме того, для компаний действует промышленный кешбэк – до 20% затрат на внедрение и оснастку роботов.
19 июня Алиханов в ходе рабочей поездки в Тульскую область заявил, что постепенное снижение ключевой ставки Банка России будет способствовать восстановлению спроса на продукцию отечественных промышленных предприятий.