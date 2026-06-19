Алиханов связал восстановление спроса в промышленности со снижением ставки ЦБ

На заседании 19 июня совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б. п.) до 14,25%. Это девятое подряд снижение ставки. Бюджетная политика на трехлетнем горизонте будет более стимулирующей, чем ожидалось ранее, пишет ЦБ в релизе. Сохранение первичного структурного дефицита бюджета до 2029 г. может потребовать более жесткой денежно-кредитной политики, чем в базовом сценарии (14–14,5% в среднем в 2026 г., 8–10% в 2027 г., 7,5–8,5% в 2028 г.), предупредил регулятор.