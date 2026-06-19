Алиханов связал восстановление спроса в промышленности со снижением ставки ЦБ
Постепенное снижение ключевой ставки Банка России будет способствовать восстановлению спроса на продукцию отечественных промышленных предприятий. Об этом заявил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов в ходе рабочей поездки в Тульскую область, передает «РИА Новости».
Во время визита глава Минпромторга посетил несколько предприятий региона, в том числе завод ООО «Германий и приложения», компанию ООО «Промет-СЭЗ» и предприятие ООО «Промсорт-Тула». По итогам поездки министр также провел рабочую встречу с губернатором Тульской области Дмитрием Миляевым.
Комментируя ситуацию в промышленности на площадке завода «Промет-СЭЗ», Алиханов отметил влияние жесткой денежно-кредитной политики на инвестиционную активность и спрос на продукцию длительного пользования.
«Надеемся, что вот это поэтапное снижение ставки, которое мы наблюдаем последнее время, что оно все-таки приведет к оживлению спроса в том числе на продукцию, которая выпускается на этом заводе», – заявил министр.
На заседании 19 июня совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б. п.) до 14,25%. Это девятое подряд снижение ставки. Бюджетная политика на трехлетнем горизонте будет более стимулирующей, чем ожидалось ранее, пишет ЦБ в релизе. Сохранение первичного структурного дефицита бюджета до 2029 г. может потребовать более жесткой денежно-кредитной политики, чем в базовом сценарии (14–14,5% в среднем в 2026 г., 8–10% в 2027 г., 7,5–8,5% в 2028 г.), предупредил регулятор.