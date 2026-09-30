Кабмин расширил меры поддержки производителей промышленного оборудования

В 2022 г. Мишустин подписал постановление, согласно которому государственные компании и организации, закупающие отдельные виды станкоинструментальной продукции, должны будут выплачивать аванс в 80% стоимости заказа. Мера была необходима для того, чтобы производители могли нарастить мощности и объемы выпускаемой продукции. Изначально в документе перечислялось 10 наименований такой продукции.