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Главная / Бизнес /

Кабмин расширил меры поддержки производителей промышленного оборудования

Анна Суслова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Правительство продлило срок действия механизма повышенного авансирования закупок промышленной продукции в объеме не менее 80% цены контракта до 2030 г. и расширило перечень подобной продукции на 22 позиции. Об этом говорится на сайте кабмина.

Постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

В перечень были добавлены промышленные роботы, робототехнические устройства и комплексы, ленточные и роликовые конвейеры, машины и аппараты для газотермического напыления, 3D-сканеры, подъемники, лазеры, оборудование и инструменты для пайки и сварки и др.

«Такая мера позволит повысить финансовую устойчивость компаний станкоинструментальной отрасли, секторов подъемно-транспортного оборудования и промышленной робототехники», – сказал Мишустин на заседании правительства.

Закупить такое оборудование планируется в 2026–2030 гг.

В 2022 г. Мишустин подписал постановление, согласно которому государственные компании и организации, закупающие отдельные виды станкоинструментальной продукции, должны будут выплачивать аванс в 80% стоимости заказа. Мера была необходима для того, чтобы производители могли нарастить мощности и объемы выпускаемой продукции. Изначально в документе перечислялось 10 наименований такой продукции.

18 августа Минпромторг сообщил, что по итогам первого полугодия 2026 г., по предварительным оценкам, экспорт промышленной продукции в России увеличился на 5,25%. Общий объем несырьевого неэнергетического экспорта за период вырос на 6,7%.

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