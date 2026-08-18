Экспорт промышленной продукции по итогам полугодия вырос на 5,25%
По предварительным оценкам, по итогам первого полугодия экспорт промышленной продукции вырос на 5,25%. Такие данные приводит Минпромторг, они опубликованы правительством РФ в Мах.
Общий объем несырьевого неэнергетического экспорта за период вырос на 6,7%. Ведомство отметило, что в обрабатывающих отраслях промышленности в первом полугодии отмечается сдержанная положительная динамика производства.
Среднемесячная зарплата за первое пять месяцев составила 107 000 руб. По данным министерства, сумма на 12% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Промышленное производство в России в июне 2026 г. увеличилось на 0,6% по сравнению с июнем 2025 г. после снижения на 0,7% в мае. По итогам первого полугодия 2026 г. объем выпуска в промышленности вырос на 0,4% относительно аналогичного периода 2025 г. Во II квартале рост составил 0,6% после увеличения на 0,3% в первые три месяца года.
Экспорт продукции агропромышленного комплекса России по итогам первого полугодия 2026 г. вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил $20 млрд. Наиболее высокую динамику продемонстрировали поставки зерновых и зернобобовых культур, которые увеличились на 43%.