Экспорт промышленной продукции по итогам полугодия вырос на 5,25%

Промышленное производство в России в июне 2026 г. увеличилось на 0,6% по сравнению с июнем 2025 г. после снижения на 0,7% в мае. По итогам первого полугодия 2026 г. объем выпуска в промышленности вырос на 0,4% относительно аналогичного периода 2025 г. Во II квартале рост составил 0,6% после увеличения на 0,3% в первые три месяца года.