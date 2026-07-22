Промпроизводство в России увеличилось на 0,6% в июне
Промышленное производство в России в июне 2026 г. увеличилось на 0,6% по сравнению с июнем 2025 г. после снижения на 0,7% в мае. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
По итогам первого полугодия 2026 г. объем выпуска в промышленности вырос на 0,4% относительно аналогичного периода 2025 г. Во II квартале рост составил 0,6% после увеличения на 0,3% в первые три месяца года.
Основным фактором поддержки промышленной динамики стало ускорение в обрабатывающем секторе. В июне выпуск в обрабатывающей промышленности вырос на 2,6% в годовом выражении после роста на 0,5% в мае. За январь – июнь 2026 г. производство в этом сегменте увеличилось на 0,7% по сравнению с первым полугодием предыдущего года.
В конце мая стало известно, что промпроизводство выросло в апреле на 1,9% год к году и упало на 4,1% к предыдущему месяцу, следует из данных Росстата. За январь – апрель рост составил 0,7% в годовом выражении. В апреле увеличился объем выпуска продукции обрабатывающих производств на (3,1% в годовом выражении) и отраслей, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений (на 0,9%). Добыча полезных ископаемых показала отрицательную динамику (спад на 0,4%). Генерация электроэнергии снизилась на 0,1%, выработка пара и горячей воды выросла на 2%.