Промпроизводство в России увеличилось на 0,6% в июне

В конце мая стало известно, что промпроизводство выросло в апреле на 1,9% год к году и упало на 4,1% к предыдущему месяцу, следует из данных Росстата. За январь – апрель рост составил 0,7% в годовом выражении. В апреле увеличился объем выпуска продукции обрабатывающих производств на (3,1% в годовом выражении) и отраслей, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений (на 0,9%). Добыча полезных ископаемых показала отрицательную динамику (спад на 0,4%). Генерация электроэнергии снизилась на 0,1%, выработка пара и горячей воды выросла на 2%.