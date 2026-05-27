Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
DELI64,45-7,99%CNY Бирж.10,475+0,06%IMOEX2 590,24+0,39%RTSI1 150,87+1,47%RGBI118,91+0,03%RGBITR781,97+0,05%
Главная / Экономика /

Промпроизводство выросло в апреле на 1,9%

Ведомости

Промпроизводство в России выросло в апреле на 1,9% год к году и упало на 4,1% к предыдущему месяцу, следует из данных Росстата. За январь – апрель рост составил 0,7% в годовом выражении.

В апреле увеличился объем выпуска продукции обрабатывающих производств на (3,1% в годовом выражении) и отраслей, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений (на 0,9%). Добыча полезных ископаемых показала отрицательную динамику (спад на 0,4%). Генерация электроэнергии снизилась на 0,1%, выработка пара и горячей воды выросла на 2%.

В апреле показали рост такие отрасли, как производство прочих транспортных средств и оборудования (включая авиатехнику, судостроение) – на 57,4%, готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) – на 23%, лекарственных средств и медизделий– на 15,4%, табачных изделий – на 8,8%. Снизился объем выпуска в производстве кокса и нефтепродуктов (на 9,2%), металлургической промышленности (на 9,2%), производстве бумаги (на 7,8%), в сфере ремонта машин и оборудования (на 7,6%).

Согласно новому прогнозу Минэкономразвития, в этом году прышленность вырастет на 0,6%.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её