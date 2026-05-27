Промпроизводство выросло в апреле на 1,9%
Промпроизводство в России выросло в апреле на 1,9% год к году и упало на 4,1% к предыдущему месяцу, следует из данных Росстата. За январь – апрель рост составил 0,7% в годовом выражении.
В апреле увеличился объем выпуска продукции обрабатывающих производств на (3,1% в годовом выражении) и отраслей, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений (на 0,9%). Добыча полезных ископаемых показала отрицательную динамику (спад на 0,4%). Генерация электроэнергии снизилась на 0,1%, выработка пара и горячей воды выросла на 2%.
В апреле показали рост такие отрасли, как производство прочих транспортных средств и оборудования (включая авиатехнику, судостроение) – на 57,4%, готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) – на 23%, лекарственных средств и медизделий– на 15,4%, табачных изделий – на 8,8%. Снизился объем выпуска в производстве кокса и нефтепродуктов (на 9,2%), металлургической промышленности (на 9,2%), производстве бумаги (на 7,8%), в сфере ремонта машин и оборудования (на 7,6%).
Согласно новому прогнозу Минэкономразвития, в этом году прышленность вырастет на 0,6%.