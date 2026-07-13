ЦБ: профицит внешней торговли России в мае вырос на 52%
Профицит внешней торговли России в мае вырос до $14,2 млрд, что на 52% больше суммы, полученной в аналогичный период годом ранее. Данные опубликовал Банк России.
Профицит внешней торговли в январе – мае вырос на 13,6% до $52,3 млрд. Объем импорта в мае вырос на 2,4% до $28,7 млрд, а объем экспорта – на 9,8% до $42,9 млрд.
По данным ЦБ, в апреле профицит внешней торговли России вырос на $3,327 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. и составил $11,431 млрд. В сравнении с мартом 2026 г. показатель снизился на $2,847 млрд.
Рост ВВП в апреле, по оценке Минэкономразвития, замедлился до 1,3% год к году после роста на 1,9% в марте. С исключением сезонного фактора ВВП упал на 0,5%. По итогам 4 месяцев экономика выросла на 0,2% год к году. По данным Росстата, промпроизводство увеличилось в апреле на 1,9% год к году. Грузооборот транспорта в апреле вырос на 9,7% после роста на 1,3% в марте. Оборот розничной торговли ускорился в апреле до 6,5% после 6,2% в марте.