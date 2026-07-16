Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,492+0,45%KAZT250,4-4,43%OKEY40,13-0,45%IMOEX2 051,29-2,87%RTSI828,92-2,87%RGBI111,04-1,06%RGBITR743,17-1%
Главная / Бизнес /

Экспорт российской продукции АПК за полугодие вырос на 26%

Ведомости

Экспорт продукции агропромышленного комплекса России по итогам первого полугодия 2026 г. вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил $20 млрд. Об этом на Всероссийском дне поля сообщил руководитель федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин.

По его словам, наиболее высокую динамику продемонстрировали поставки зерновых и зернобобовых культур, которые увеличились на 43%. Экспорт масложировой продукции вырос на 22%, рыбы и морепродуктов – на 28%, молочной продукции – на 20%, кондитерских изделий – на 13%, а переработанной пищевой продукции – на 15%.

Ильюшин отметил, что среди регионов-лидеров по объемам аграрного экспорта находятся Новосибирская область и Алтайский край. При этом, по его оценке, значительный потенциал для наращивания зарубежных поставок сохраняется и у других регионов Сибирского федерального округа.

Россия за пять месяцев увеличила выручку от экспорта яиц на 19%

Бизнес / Агропром

Руководитель «Агроэкспорта» добавил, что сибирским производителям целесообразно ориентироваться на ближайшие зарубежные рынки, прежде всего Китай, Казахстан, Узбекистан, Вьетнам, Филиппины, Малайзию и Индонезию.

«Потенциал этих рынков для российских экспортеров мы оцениваем в объеме более $16 млрд», – пояснил он (цитата по ТАСС).

15 июля «Агроэкспорт» сообщал, что выручка России от экспорта моллюсков за первые пять месяцев 2026 г. увеличилась на 20%. Крупнейшими покупателями стали Китай, Южная Корея, Белоруссия, Тайвань и Казахстан. Основную долю поставок обеспечили мороженые гребешки, кальмары, каракатицы, а также мука и гранулы.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь