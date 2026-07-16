Экспорт российской продукции АПК за полугодие вырос на 26%

По его словам, наиболее высокую динамику продемонстрировали поставки зерновых и зернобобовых культур, которые увеличились на 43%. Экспорт масложировой продукции вырос на 22%, рыбы и морепродуктов – на 28%, молочной продукции – на 20%, кондитерских изделий – на 13%, а переработанной пищевой продукции – на 15%.