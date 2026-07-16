Экспорт российской продукции АПК за полугодие вырос на 26%
Экспорт продукции агропромышленного комплекса России по итогам первого полугодия 2026 г. вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил $20 млрд. Об этом на Всероссийском дне поля сообщил руководитель федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин.
По его словам, наиболее высокую динамику продемонстрировали поставки зерновых и зернобобовых культур, которые увеличились на 43%. Экспорт масложировой продукции вырос на 22%, рыбы и морепродуктов – на 28%, молочной продукции – на 20%, кондитерских изделий – на 13%, а переработанной пищевой продукции – на 15%.
Ильюшин отметил, что среди регионов-лидеров по объемам аграрного экспорта находятся Новосибирская область и Алтайский край. При этом, по его оценке, значительный потенциал для наращивания зарубежных поставок сохраняется и у других регионов Сибирского федерального округа.
Руководитель «Агроэкспорта» добавил, что сибирским производителям целесообразно ориентироваться на ближайшие зарубежные рынки, прежде всего Китай, Казахстан, Узбекистан, Вьетнам, Филиппины, Малайзию и Индонезию.
«Потенциал этих рынков для российских экспортеров мы оцениваем в объеме более $16 млрд», – пояснил он (цитата по ТАСС).
15 июля «Агроэкспорт» сообщал, что выручка России от экспорта моллюсков за первые пять месяцев 2026 г. увеличилась на 20%. Крупнейшими покупателями стали Китай, Южная Корея, Белоруссия, Тайвань и Казахстан. Основную долю поставок обеспечили мороженые гребешки, кальмары, каракатицы, а также мука и гранулы.