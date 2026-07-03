Россия за пять месяцев увеличила выручку от экспорта яиц на 19%

16 июня «Ведомости» со ссылкой на данные системы мониторинга Eggpack писали, что оптовая цена куриных яиц категории С1 в Москве к концу мая 2026 г. снизилась до 25 руб. за десяток против 110 руб. в середине февраля. Таким образом, по ее расчетам, за 3,5 месяца цена на этот товар сократилась почти в 4,5 раза.