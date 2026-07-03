Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
TORS0,618+1,98%CNY Бирж.11,387-0,65%IMOEX2 220,33-1,58%RTSI897,55-1,58%RGBI112,3-0,37%RGBITR748,21-0,33%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Россия за пять месяцев увеличила выручку от экспорта яиц на 19%

Ведомости

Россия в январе – мае экспортировала пищевых яиц и яичных продуктов на $12 млн, что на 19% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на оценки экспертов федерального центра «Агроэкспорт».

Вес отгрузки за пять месяцев составил 7600 т. Динамику этого показателя центр не привел.

Основным импортером стала Монголия. Страна закупила яиц на $3,4 млн. Казахстан поставил товара на $2,2 млн, ОАЭ – $2 млн, Белоруссия – $1,3 млн, Абхазия – $1,2 млн. Доля свежих куриных яиц из всего объема импорта составила 75%, сушеных яичных желтков – 14%, другие яйца в скорлупе – 7%.

Экспорт свежих куриных яиц из России за три месяца 2026 г. (без учета данных стран ЕАЭС за март) составил более 4600 т на сумму около $6 млн. Относительно аналогичного периода прошлого года объем поставок увеличился на 10% в натуральном выражении и на 21% в стоимостном.

16 июня «Ведомости» со ссылкой на данные системы мониторинга Eggpack писали, что оптовая цена куриных яиц категории С1 в Москве к концу мая 2026 г. снизилась до 25 руб. за десяток против 110 руб. в середине февраля. Таким образом, по ее расчетам, за 3,5 месяца цена на этот товар сократилась почти в 4,5 раза.

Зампред ассоциации «Народный фермер Чувашии» Ксения Сумкова считает происходящее тревожным сигналом для отрасли. По ее словам, несмотря на то что летом оптовая цена яиц традиционно снижается до уровня себестоимости, которая в среднем составляет 4–5 руб. за яйцо, или 40–50 руб. за десяток, в этом году падение оказалось более существенным.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её