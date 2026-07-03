Россия за пять месяцев увеличила выручку от экспорта яиц на 19%
Вес отгрузки за пять месяцев составил 7600 т. Динамику этого показателя центр не привел.
Основным импортером стала Монголия. Страна закупила яиц на $3,4 млн. Казахстан поставил товара на $2,2 млн, ОАЭ – $2 млн, Белоруссия – $1,3 млн, Абхазия – $1,2 млн. Доля свежих куриных яиц из всего объема импорта составила 75%, сушеных яичных желтков – 14%, другие яйца в скорлупе – 7%.
Экспорт свежих куриных яиц из России за три месяца 2026 г. (без учета данных стран ЕАЭС за март) составил более 4600 т на сумму около $6 млн. Относительно аналогичного периода прошлого года объем поставок увеличился на 10% в натуральном выражении и на 21% в стоимостном.
16 июня «Ведомости» со ссылкой на данные системы мониторинга Eggpack писали, что оптовая цена куриных яиц категории С1 в Москве к концу мая 2026 г. снизилась до 25 руб. за десяток против 110 руб. в середине февраля. Таким образом, по ее расчетам, за 3,5 месяца цена на этот товар сократилась почти в 4,5 раза.
Зампред ассоциации «Народный фермер Чувашии» Ксения Сумкова считает происходящее тревожным сигналом для отрасли. По ее словам, несмотря на то что летом оптовая цена яиц традиционно снижается до уровня себестоимости, которая в среднем составляет 4–5 руб. за яйцо, или 40–50 руб. за десяток, в этом году падение оказалось более существенным.