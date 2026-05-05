Экспорт куриных яиц из России увеличился на 21% за три месяца

Экспорт свежих куриных яиц из России за три месяца 2026 г. (без учета данных стран ЕАЭС за март) составил более 4600 т на сумму около $6 млн. Относительно аналогичного периода прошлого года объем поставок увеличился на 10% в натуральном выражении и на 21% в стоимостном. Об этом сообщил «Агроэкспорт».