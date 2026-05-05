RTSI1 100,06+0,52%RGBI119,61-0,08%CNY Бирж.11,055+0,36%IMOEX2 634,33+0,52%RGBITR781,34-0,04%
Экспорт куриных яиц из России увеличился на 21% за три месяца

Экспорт свежих куриных яиц из России за три месяца 2026 г. (без учета данных стран ЕАЭС за март) составил более 4600 т на сумму около $6 млн. Относительно аналогичного периода прошлого года объем поставок увеличился на 10% в натуральном выражении и на 21% в стоимостном. Об этом сообщил «Агроэкспорт».

В топ-5 крупнейших импортеров вошли Монголия (более $1,9 млн), ОАЭ (свыше $1,7 млн), Казахстан (около $1 млн), Абхазия (порядка $700 000) и Киргизия (более $300 000).

По итогам 2025 г. Россия экспортировала свежих куриных яиц почти на $27 млн.

19 марта Минсельхоз объявил, что в январе – феврале этого года производство куриных яиц в России выросло на 2,7% в годовом выражении и достигло около 6,5 млрд.

По данным ведомства, российские птицефабрики активно наращивают производство куриных яиц из-за роста спроса на эту продукцию. Высокие объемы производства целиком удовлетворяют внутренний спрос на продукт.

