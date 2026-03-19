Главная / Бизнес /

Минсельхоз сообщил об увеличении производства яиц

В январе – феврале 2026 г. производство куриных яиц в России увеличилось на 2,7% в сравнении с тем же периодом 2025 г. Показатель достиг 6,5 млрд яиц, рынок остается стабильным, сообщил Минсельхоз РФ.

«Российские птицефабрики активно наращивают производство куриных яиц на фоне увеличения спроса на эту продукцию. <...> За январь – февраль 2026 г. положительная динамика сохранилась: по данным Росстата, в сельхозорганизациях произведено порядка 6,5 млрд яиц», – отметил представитель ведомства.

Минсельхоз также подчеркнул, что стабильность на рынке фиксируется, несмотря на сезонную коррекцию оптовых цен. Ведомство считает, что высокие объемы производства полностью удовлетворяют внутренний спрос на продукт.

На 15 февраля стоимость яиц категории С1 в оптовой закупке в Москве достигла 110 руб. за десяток. Это на 83,3% больше в месячном и 89,7% в годовом выражении. Такая динамика была связана с сезонным фактором: спрос повысили Масленица и Пасха. Наряду с этим производители начали корректировать поголовье кур из-за снижения рентабельности, постепенно замедляя выпуск продукции, писал «Коммерсантъ».

