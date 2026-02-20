Оптовая цена яиц выросла на 83% из-за Масленицы
На 15 февраля стоимость яиц категории С1 в оптовой закупке в Москве достигла 110 руб. за десяток. Она увеличилась на 83,3% в месячном и 89,7% в годовом выражении, сделал вывод «Коммерсантъ» на основе мониторинга eggpack.ru.
Изменения вызваны сезонным фактором: спрос повышают Масленица и Пасха, уточняет издание. Наряду с этим производители начали корректировать поголовье кур из-за снижения рентабельности, постепенно замедляя выпуск продукции.
Рост цен на яйца произошел после длительного спада, отмечает «Коммерсантъ». По состоянию на сентябрь 2025 г. стоимость продукции снизилась более чем на 25% из-за кризиса перепроизводства. Яиц выпускалось на 20% больше, чем нужно было потребителям. Это повлекло за собой рост потребления.
Как 18 февраля сообщила пресс-служба Минсельхоза, производство птицеводческой продукции в России демонстрирует устойчивый рост. В 2025 г., по данным Росстата, во всех категориях хозяйств было произведено 48,6 млрд штук куриных яиц, что на 4,3% превышает показатель 2024 г. В текущем году положительная динамика сохраняется, отметили в министерстве. За январь 2026 г. в сельхозорганизациях было произведено порядка 3,5 млрд яиц – на 2,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Увеличение производства способствует сохранению стабильной ценовой ситуации, утверждают в Минсельхозе. По данным на 18 февраля, яйца первой категории у производителей в среднем стоят 74,5 руб. за десяток, второй категории – 56,9 руб. за десяток. Это ниже, чем годом ранее, на 5,7% и 15,8% соответственно. В рознице стоимость яиц на 14,4% ниже уровня аналогичного периода прошлого года.