Оптовая цена яиц выросла на 83% из-за Масленицы

Как 18 февраля сообщила пресс-служба Минсельхоза, производство птицеводческой продукции в России демонстрирует устойчивый рост. В 2025 г., по данным Росстата, во всех категориях хозяйств было произведено 48,6 млрд штук куриных яиц, что на 4,3% превышает показатель 2024 г. В текущем году положительная динамика сохраняется, отметили в министерстве. За январь 2026 г. в сельхозорганизациях было произведено порядка 3,5 млрд яиц – на 2,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.