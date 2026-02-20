Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Оптовая цена яиц выросла на 83% из-за Масленицы

Ведомости

На 15 февраля стоимость яиц категории С1 в оптовой закупке в Москве достигла 110 руб. за десяток. Она увеличилась на 83,3% в месячном и 89,7% в годовом выражении, сделал вывод «Коммерсантъ» на основе мониторинга eggpack.ru.

Изменения вызваны сезонным фактором: спрос повышают Масленица и Пасха, уточняет издание. Наряду с этим производители начали корректировать поголовье кур из-за снижения рентабельности, постепенно замедляя выпуск продукции.

Рост цен на яйца произошел после длительного спада, отмечает «Коммерсантъ». По состоянию на сентябрь 2025 г. стоимость продукции снизилась более чем на 25% из-за кризиса перепроизводства. Яиц выпускалось на 20% больше, чем нужно было потребителям. Это повлекло за собой рост потребления.

Как 18 февраля сообщила пресс-служба Минсельхоза, производство птицеводческой продукции в России демонстрирует устойчивый рост. В 2025 г., по данным Росстата, во всех категориях хозяйств было произведено 48,6 млрд штук куриных яиц, что на 4,3% превышает показатель 2024 г. В текущем году положительная динамика сохраняется, отметили в министерстве. За январь 2026 г. в сельхозорганизациях было произведено порядка 3,5 млрд яиц – на 2,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Увеличение производства способствует сохранению стабильной ценовой ситуации, утверждают в Минсельхозе. По данным на 18 февраля, яйца первой категории у производителей в среднем стоят 74,5 руб. за десяток, второй категории – 56,9 руб. за десяток. Это ниже, чем годом ранее, на 5,7% и 15,8% соответственно. В рознице стоимость яиц на 14,4% ниже уровня аналогичного периода прошлого года.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь