Правительство расширило меры поддержки станкоинструментальной промышленности
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым государственные компании и организации, закупающие отдельные виды станкоинструментальной продукции, должны будут выплачивать аванс в 80% стоимости заказа. Эта мера позволит производителям нарастить мощности и объемы выпускаемой продукции, передает пресс-служба правительства.
«Покупатели станков из числа госкомпаний и госорганизаций должны будут авансировать поставки в объёме не менее 80% стоимости заказа. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.
В опубликованном документе перечисляются десять наименований такой продукции: это станки для обработки металла лазером, для обработки камня и дерева, обрабатывающие центры, а также токарные, расточные и фрезерные металлорежущие станки.
В правительстве также отметили, что ранее была расширена программа субсидирования станкоинструментальной промышленности, в нее включили со следующего года производителей промышленных роботов и робототехнических устройств.