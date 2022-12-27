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Правительство расширило меры поддержки станкоинструментальной промышленности

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым государственные компании и организации, закупающие отдельные виды станкоинструментальной продукции, должны будут выплачивать аванс в 80% стоимости заказа. Эта мера позволит производителям нарастить мощности и объемы выпускаемой продукции, передает пресс-служба правительства.

«Покупатели станков из числа госкомпаний и госорганизаций должны будут авансировать поставки в объёме не менее 80% стоимости заказа. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

В опубликованном документе перечисляются десять наименований такой продукции: это станки для обработки металла лазером, для обработки камня и дерева, обрабатывающие центры, а также токарные, расточные и фрезерные металлорежущие станки.

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В правительстве также отметили, что ранее была расширена программа субсидирования станкоинструментальной промышленности, в нее включили со следующего года производителей промышленных роботов и робототехнических устройств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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