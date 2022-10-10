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Власти сформировали пул проектов по импортозамещению на 5,2 трлн рублей

Для их реализации государство предоставит бизнесу льготные кредиты и гарантии
Анастасия Бойко
Нефтегазохимическая промышленность – сильно зависит от иностранных технологий, в эту отрасль планируется вложить больше всего ресурсов, уточнили в Минпромторге / Андрей Гордеев / Ведомости

Правительство сформировало пул из 162 проектов по критическим направлениям импортозамещения общей стоимостью 5,2 трлн руб. до 2030 г. Об этом «Ведомостям» сообщил первый замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков.

По его словам, из общей суммы планируемых инвестиций 2,3 трлн руб. будет предоставлено в виде льготных кредитов, остальные 2,9 трлн руб. – это средства инвесторов. В федеральном бюджете на 2023  г. зарезервировано 5 млрд руб. на субсидирование ставки для проектов импортозамещения, а также госгарантии, добавил замминистра. Этой суммы должно быть достаточно в первый год, когда банки заключают кредитные соглашения с инвесторами и открывают кредитные линии с учетом лимита, считает Осьмаков. В целом до 2030 г. от государства потребуется 123,6 млрд руб. на субсидирование ставки.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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