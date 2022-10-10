Власти сформировали пул проектов по импортозамещению на 5,2 трлн рублей

По его словам, из общей суммы планируемых инвестиций 2,3 трлн руб. будет предоставлено в виде льготных кредитов, остальные 2,9 трлн руб. – это средства инвесторов. В федеральном бюджете на 2023 г. зарезервировано 5 млрд руб. на субсидирование ставки для проектов импортозамещения, а также госгарантии, добавил замминистра. Этой суммы должно быть достаточно в первый год, когда банки заключают кредитные соглашения с инвесторами и открывают кредитные линии с учетом лимита, считает Осьмаков. В целом до 2030 г. от государства потребуется 123,6 млрд руб. на субсидирование ставки.