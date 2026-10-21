Круизный лайнер «Николай Жарков» проекта «Карелия» вышел на ходовые испытания
Головное судно проекта 00840 «Карелия» – круизный теплоход «Николай Жарков» – вышло на ходовые испытания с достроечной набережной завода Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) «Красное Сормово». Судно предназначено для смешанного плавания по рекам и морским маршрутам. Об этом сообщили в компании.
Четырехпалубный лайнер строят по заказу компании «ВодоходЪ» в рамках программы обновления российского гражданского флота. Проект разработало конструкторское бюро ОСК «Вымпел».
На первом этапе испытаний специалисты завода совместно с представителями заказчика и Российского морского регистра судоходства проверят работу главной энергетической установки, навигационного оборудования, систем связи и автоматики.
Кроме того, предстоит оценить маневренность и скоростные характеристики теплохода, а также уровень вибрации и шума. Полученные результаты позволят проверить соответствие основных параметров судна проектным требованиям.
На заводе «Красное Сормово» 28 сентября начали резку металла для сухогруза проекта KSD1. Как сообщили в ОСК, это первое в России судно, создаваемое на базе унифицированной «Платформы № 1». Корпорация находится под управлением ВТБ. Платформа должна обеспечить переход от строительства отдельных серий к массовому выпуску семейства грузовых судов типа «река – море» – сухогрузов, контейнеровозов и наливных судов. Общими для них будут носовая и кормовая части, жилая надстройка, рулевая рубка, значительная часть систем и оборудования.