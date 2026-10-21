Круизный лайнер «Николай Жарков» проекта «Карелия» вышел на ходовые испытания

На заводе «Красное Сормово» 28 сентября начали резку металла для сухогруза проекта KSD1. Как сообщили в ОСК, это первое в России судно, создаваемое на базе унифицированной «Платформы № 1». Корпорация находится под управлением ВТБ. Платформа должна обеспечить переход от строительства отдельных серий к массовому выпуску семейства грузовых судов типа «река – море» – сухогрузов, контейнеровозов и наливных судов. Общими для них будут носовая и кормовая части, жилая надстройка, рулевая рубка, значительная часть систем и оборудования.