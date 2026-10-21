Индекс Мосбиржи упал после завершения переговоров Путина и Уиткоффа

На максимуме показатель достиг отметки 2473,73 п. После этого индекс за 20 минут растерял набор и снизился до дневного минимума – до 2434,55 п. По состоянию на 16:52 мск показатель равняется 2434,75 п., что на 1,42% ниже значения закрытия.