Индекс Мосбиржи упал после завершения переговоров Путина и Уиткоффа
Индекс Мосбиржи (IMOEX) подрос на 0,16% к закрытию основной сессии после новостей о том, что Россия, США и Китай допускают проведение трехсторонней встречи на высшем уровне.
На максимуме показатель достиг отметки 2473,73 п. После этого индекс за 20 минут растерял набор и снизился до дневного минимума – до 2434,55 п. По состоянию на 16:52 мск показатель равняется 2434,75 п., что на 1,42% ниже значения закрытия.
Лидерами снижения стали акции «Полюса». Они подешевели до 1139,8 руб. (-3,28%). Котировки «Северстали» снизились до 709,4 руб. (-2,82%), «Русала» – до 25,53 руб. (-2,54%). Также подешевели ценные бумаги НЛМК – до 76,73 руб. (-1,94%) и «Хэдхантера» – до 2672 руб. (-1,84%).
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия, США и Китай допускают проведение трехсторонней встречи на высшем уровне, однако конкретных договоренностей о ее организации пока нет. Возможная встреча трех лидеров обсуждается в контексте саммита АТЭС, который пройдет 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне.