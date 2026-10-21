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Главная / Инвестиции /

Индекс Мосбиржи упал после завершения переговоров Путина и Уиткоффа

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Индекс Мосбиржи (IMOEX) подрос на 0,16% к закрытию основной сессии после новостей о том, что Россия, США и Китай допускают проведение трехсторонней встречи на высшем уровне.

На максимуме показатель достиг отметки 2473,73 п. После этого индекс за 20 минут растерял набор и снизился до дневного минимума – до 2434,55 п. По состоянию на 16:52 мск показатель равняется 2434,75 п., что на 1,42% ниже значения закрытия.

В лидерах роста Мосбиржа указала акции «Интер РАО», цена на которые выросла до 2,75 руб. (+3,48%). Ценные бумаги «Икс 5» подорожали до 2270,5 (+1,98%), «Циана» – до 672,8 (+0,66%), «Фосагро» – до 5633 руб. (+0,59%). Акции ЮГК выросли до 0,73 руб. (+0,2%).

Лидерами снижения стали акции «Полюса». Они подешевели до 1139,8 руб. (-3,28%). Котировки «Северстали» снизились до 709,4 руб. (-2,82%), «Русала» – до 25,53 руб. (-2,54%). Также подешевели ценные бумаги НЛМК – до 76,73 руб. (-1,94%) и «Хэдхантера» – до 2672 руб. (-1,84%).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия, США и Китай допускают проведение трехсторонней встречи на высшем уровне, однако конкретных договоренностей о ее организации пока нет. Возможная встреча трех лидеров обсуждается в контексте саммита АТЭС, который пройдет 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне.

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