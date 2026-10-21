ЦБ: трейдер «Велес капитала» использовал инсайдерскую информацию на торгах

Наумов был инсайдером компании и имел доступ к торговым поручениям клиентов. Кроме того, он был ответственным за их исполнение. Объемы сделок у клиентов «Велес капитал» были достаточно крупными, чтобы привести к изменению стоимости ряда акций на рынке. Наумов набирал позиции на собственный брокерский счет так, чтобы они дорожали и приносили трейдеру доход.