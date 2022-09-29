Трамп допустил начало войны из-за «диверсии» на «Северных потоках»

«Возможно, гораздо более важное событие в долгосрочной перспективе [чем обрушившийся на Флориду ураган] — это сообщение о том, что в отношении трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" (на которые я обращал внимание всего мира, когда был президентом, и объяснял, насколько губительной может быть зависимость от них Германии и других частей Европы. В то время все смеялись, но сейчас им уже не до смеха!) были совершены диверсии. Это может привести к крупной эскалации или к войне», — написал он (цит. по ТАСС).