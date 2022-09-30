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Лукашенко заявил, что мира на Украине можно достичь за несколько дней

Ведомости

При желании мира на Украине можно достичь за несколько дней. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко. 

«Если европейцы искренне этого хотят, мира можно достичь в течение нескольких дней», — сказал белорусский лидер (цитата по «БелТА»). Он также призвал европейские власти одуматься и приложить все усилия для достижения мира на Украине.

Президент Белоруссии также отверг обвинения в «соагрессии». Он добавил, что республика «была, есть и будет с Россией», но не собирается «воевать на Украине».

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия выступает за мирное урегулирования конфликта на Украине. Само происходящее он назвал «огромной трагедией», отметив, что конфликт стал следствием «стратегических интриг и величайшей глупости» Запада. Лукашенко еще раз напомнил, что Белоруссия выступает за переговоры между сторонами конфликта. 

С начала спецоперации Россия и Украина несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале - марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили. По словам замглавы МИД РФ Андрея Руденко, Украина фактически вышла из переговоров.

После этого российские власти неоднократно обвиняли западные страны в попытках затянуть конфликт на Украине. В частности, об этом говорил президент России Владимир Путин. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что, накачивая Украину оружием, западные страны не дают ей делать конструктивные шаги и не позволяют вести переговоры с Россией. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных