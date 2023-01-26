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Политика

США заявили о готовности смягчить санкции против России ради уступок по Украине

Ведомости

США согласятся ослабить санкции в отношении России, если страна будет готова вести «серьезные переговоры» по Украине и вывести свои войска. Такое заявление сделала заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

«В контексте российского решения вести переговоры серьезно и вывести свои силы с Украины и вернуть территорию я бы, разумеется, выступала в поддержку и, считаю, [американский] госсекретарь [Энтони] Блинкен тоже выступал бы в поддержку», — сказала она, комментируя возможность отмены некоторых ограничений США против РФ (цитата по ТАСС).

В ответ на заявление Нуланд глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов сказал, что Москва готова к переговорам «без фиги в кармане», однако не видит инициативы в этом вопросе со стороны США.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский с самого начала не был заинтересован в мирном урегулировании в Донбассе. Он добавил, что украинский лидер уже давно перестал быть возможным собеседником российского президента Владимира Путина.

Накануне, 25 января, Песков отметил, что пока в Кремле не видят перспектив дипломатического урегулирования конфликта на Украине. До этого он подчеркивал, что Россия не станет вести переговоры на условиях Украины. А глава МИД РФ Сергей Лавров называл условия Зеленского по мирным переговорам «несуразными». Кроме того, на Украине в настоящее время действует закон, который запрещает проведение переговоров с Россией.

Ранее сегодня США в очередной раз расширили санкции против российских граждан и компаний. В частности, ограничения коснулись вице-премьера, министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и главы Татарстана Рустама Минниханова. Под санкции также попали четыре компании, принадлежащие «Интерросу» Владимира Потанина: Whiteleave Holdings, Saltcliff Trading Limited, МК «Интеррос инвест» и «Интеррос капитал».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных