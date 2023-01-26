США заявили о готовности смягчить санкции против России ради уступок по Украине

Накануне, 25 января, Песков отметил, что пока в Кремле не видят перспектив дипломатического урегулирования конфликта на Украине. До этого он подчеркивал, что Россия не станет вести переговоры на условиях Украины. А глава МИД РФ Сергей Лавров называл условия Зеленского по мирным переговорам «несуразными». Кроме того, на Украине в настоящее время действует закон, который запрещает проведение переговоров с Россией.