США заявили о готовности смягчить санкции против России ради уступок по Украине
США согласятся ослабить санкции в отношении России, если страна будет готова вести «серьезные переговоры» по Украине и вывести свои войска. Такое заявление сделала заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
«В контексте российского решения вести переговоры серьезно и вывести свои силы с Украины и вернуть территорию я бы, разумеется, выступала в поддержку и, считаю, [американский] госсекретарь [Энтони] Блинкен тоже выступал бы в поддержку», — сказала она, комментируя возможность отмены некоторых ограничений США против РФ (цитата по ТАСС).
В ответ на заявление Нуланд глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов сказал, что Москва готова к переговорам «без фиги в кармане», однако не видит инициативы в этом вопросе со стороны США.
Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский с самого начала не был заинтересован в мирном урегулировании в Донбассе. Он добавил, что украинский лидер уже давно перестал быть возможным собеседником российского президента Владимира Путина.
Накануне, 25 января, Песков отметил, что пока в Кремле не видят перспектив дипломатического урегулирования конфликта на Украине. До этого он подчеркивал, что Россия не станет вести переговоры на условиях Украины. А глава МИД РФ Сергей Лавров называл условия Зеленского по мирным переговорам «несуразными». Кроме того, на Украине в настоящее время действует закон, который запрещает проведение переговоров с Россией.
Ранее сегодня США в очередной раз расширили санкции против российских граждан и компаний. В частности, ограничения коснулись вице-премьера, министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и главы Татарстана Рустама Минниханова. Под санкции также попали четыре компании, принадлежащие «Интерросу» Владимира Потанина: Whiteleave Holdings, Saltcliff Trading Limited, МК «Интеррос инвест» и «Интеррос капитал».