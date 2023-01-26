США признали ЧВК «Вагнер» «транснациональной преступной организацией»Ограничения также введены против Мантурова, Минниханова, структур Потанина и ряда компаний
США ввели новые санкции против российских физических и юридических лиц, следует из заявления минфина США.
ЧВК «Вагнер» признана «транснациональной преступной организацией», говорится в сообщении минфина страны. Под санкции также попали компании, связанные с «Вагнером». Речь идет о технологической компании «Терра-Тех», Sewa Security Services из ЦАР, которую, как считает минфин США, контролирует ЧВК, и авиационная компания из ОАЭ Kratol Aviation. Ограничения также коснулись ряда лиц, которые, как утверждает американское ведомство, связаны с ЧВК «Вагнер».
Под санкции попали вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, глава Татарстана Рустам Минниханов и его жена Гульсина Минниханова. Также в «черный список» внесены член совета директоров компании «Норникель» Сергей Батехин, гендиректор концерна воздушно-космической обороны «Алмаз — Антей» Ян Новиков, владелец контрольного пакета акций концерна «Калашников», экс-заместитель министра транспорта России Алан Лушников и др.
Среди подсанкционных компаний — концерн ВКО «Алмаз — Антей», научно-производственные предприятия «Гамма» и «Прима», Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) и грузовая чартерная авиакомпания «Авиакон Цитотранс».
Также ограничения введены против обслуживающей российскую авиацию АО «Национальная авиационно-сервисная компания» и ООО «ТКХ-Инвест», через которую Лушников владеет акциями «Калашникова».
Помимо этого, санкции коснулись еще четырех структур, связанных с холдингом «Интеррос» Владимира Потанина. Речь идет о компаниях Whiteleave Holdings Limited, Saltcliff Trading Limited (обе зарегистрированы на Кипре), а также о МК «Интеррос Инвест» и МК «Интеррос Капитал», ранее перерегистрированных в Приморском САР.
Подобные изменения в санкционных списках говорят о продолжении американским руководством линии на расширение антироссийских ограничений, отмечает программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. Вашингтон включает в списки чиновников высокого ранга и госслужащих, вводит ограничения против российских высокотехнологичных отраслей. При этом, добавляет эксперт, речь идет о количественном, а не о качественном ужесточении санкций – ничего принципиально нового в действиях США не прослеживается. Что же касается признания ЧВК «Вагнер» «транснациональной преступной организацией», то вряд ли оно сильно повлияет на положение дел. Тимофеев напоминает, что ранее ЧВК «Вагнер» и так находилась под блокирующими санкциями США, поэтому ситуация в целом не поменяется.
Статус «международной преступной организации», присвоенный минфином США, ставит ЧВК «Вагнер» в один список с уже находящимися там итальянской «каморрой», японской «якудзой», сальвадорской MS-13 и другими криминальными группировками, включёнными в SDN-list (подразумевает блокировку любых активов и полный запрет на сделки) согласно указу №13581 от 2011 г. президента США времен Барака Обамы о «санкциях в отношении международных преступных синдикатов», говорит партнер адвокатского бюро NSP и эксперт по международному праву Сергей Гландин.
Но в целом этот титул ничего не меняет для функционирования организации – «ЧВК Вагнер» уже находится под американскими блокирующими санкциями с 2017 г. на основании президентского указа №13660, единственное, что очередное, уже четвертое (третье – указ по ЦАР №13667 и указа Джо Байдена №14024 от 2021 г.) основание делает еще более маловероятным снятие блокирующих санкций в будущем, считает юрист.
США ввели санкции против ЧВК «Вагнер» еще в 2017 г. В 2016 г. под ограничения также попал ее основатель Евгений Пригожин. В конце декабря 2022 г. США ужесточили санкции против организации в связи с ее участием в боевых действиях на Украине. Министерство торговли страны ввело экспортные ограничения, чтобы сделать невозможным доступ организации к ряду товаров военного назначения.
20 января координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что Вашингтон признает ЧВК «Вагнер» «международной преступной организацией», после этого минфин страны введет против нее дополнительные санкции. В ответ Пригожин заявил, что что теперь «Вагнер» и американцы станут коллегами.