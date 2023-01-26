США признали ЧВК «Вагнер» «транснациональной преступной организацией»

Подобные изменения в санкционных списках говорят о продолжении американским руководством линии на расширение антироссийских ограничений, отмечает программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. Вашингтон включает в списки чиновников высокого ранга и госслужащих, вводит ограничения против российских высокотехнологичных отраслей. При этом, добавляет эксперт, речь идет о количественном, а не о качественном ужесточении санкций – ничего принципиально нового в действиях США не прослеживается. Что же касается признания ЧВК «Вагнер» «транснациональной преступной организацией», то вряд ли оно сильно повлияет на положение дел. Тимофеев напоминает, что ранее ЧВК «Вагнер» и так находилась под блокирующими санкциями США, поэтому ситуация в целом не поменяется.