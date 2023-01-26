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Кремль: Зеленский перестал быть возможным собеседником для Путина

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский с самого начала не был заинтересован в мирном урегулировании на Донбассе, он давно перестал быть возможным собеседником для российского лидера Владимира Путина. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского о том, что ему «неинтересно» встречаться и разговаривать с Путиным.

«Мы знаем, с какими обещаниями господин Зеленский избирался президентом. Он не решил проблему Донбасса, он не выполнил минские договоренности. Более того, как выяснилось, он не собирался их выполнять, он готовился к войне. Поэтому, скажем так, он сам давно перестал быть возможным оппонентом для президента Путина», – сказал Песков журналистам.

Ранее Зеленский в интервью Sky News заявил, что Путин «говорит одно, а делает другое», и ему непонятно, кто принимает решения в России. После начала спецоперации Путин в его глазах стал «никем», добавил украинский президент.

20 января Песков говорил, что конфликт на Украине развивается по восходящей спирали. Представитель Кремля заявил, что западные страны привержены «драматическому» заблуждению о возможности украинской стороны иметь успех на поле боя. По его словам, это заблуждение Запада, «которое заставит еще неоднократно пожалеть». Он отметил, что это приводит к тому, что конфликт на Украине «деградирует» и провоцирует на дополнительную напряженность «по восходящей спирали».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал предложенные ранее Зеленским условия для мирных переговоров «несуразными». По словам главы МИД РФ, в «формуле мира» украинского лидера из десяти пунктов «навалено все что можно». В то же время Россия готова ответить на серьезные предложения по переговорам с Украиной, но пока таких не получала, добавил Лавров.

Москва неоднократно заявляла, что открыта к переговорам. В то же время на Украине действует документ, препятствующий их возобновлению. 4 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Владимир Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных