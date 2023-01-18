Газета
Политика

Лавров исключил возможность переговоров с Зеленским

Ведомости

Мирные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским невозможны, поскольку он законодательно запретил их. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции.

«О переговорах речи быть не может с Зеленским хотя бы потому, что он законодательно запретил вести переговоры с российским правительством», — сказал министр (цитата по «РИА Новости»). 

Предложенные ранее Зеленским условия для мирных переговоров Лавров назвал «несуразными». По словам главы МИД РФ, в «формуле мира» украинского лидера из десяти пунктов «навалено все что можно». В то же время Россия готова ответить на серьезные предложения по переговорам с Украиной, но пока что таких не получала, добавил Лавров. 

С начала спецоперации России на Украине стороны несколько раз проводили переговоры в феврале и марте. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. После этого процесс заморозили, поскольку Киев вышел из него.

Москва неоднократно заявляла, что открыта к переговорам. В то же время на Украине действует документ, препятствующий их возобновлению. 4 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Владимир Путин. 

Накануне, 17 января, пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Киев готов к возобновлению переговоров с РФ, если Москва будет соблюдать принципы международного права. В ответ в Кремле напомнили, что Киев законодательно отказался от переговоров с Россией. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что для возобновления этого процесса необходимо согласие по двум правовым аспектам: признание итогов референдумов в новых четырех регионах РФ и выработка специальных международных норм.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных