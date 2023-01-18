Лавров исключил возможность переговоров с Зеленским
Мирные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским невозможны, поскольку он законодательно запретил их. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции.
«О переговорах речи быть не может с Зеленским хотя бы потому, что он законодательно запретил вести переговоры с российским правительством», — сказал министр (цитата по «РИА Новости»).
Предложенные ранее Зеленским условия для мирных переговоров Лавров назвал «несуразными». По словам главы МИД РФ, в «формуле мира» украинского лидера из десяти пунктов «навалено все что можно». В то же время Россия готова ответить на серьезные предложения по переговорам с Украиной, но пока что таких не получала, добавил Лавров.
С начала спецоперации России на Украине стороны несколько раз проводили переговоры в феврале и марте. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. После этого процесс заморозили, поскольку Киев вышел из него.
Москва неоднократно заявляла, что открыта к переговорам. В то же время на Украине действует документ, препятствующий их возобновлению. 4 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Владимир Путин.
Накануне, 17 января, пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Киев готов к возобновлению переговоров с РФ, если Москва будет соблюдать принципы международного права. В ответ в Кремле напомнили, что Киев законодательно отказался от переговоров с Россией. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что для возобновления этого процесса необходимо согласие по двум правовым аспектам: признание итогов референдумов в новых четырех регионах РФ и выработка специальных международных норм.