Лавров исключил возможность переговоров с Зеленским

Предложенные ранее Зеленским условия для мирных переговоров Лавров назвал «несуразными». По словам главы МИД РФ, в «формуле мира» украинского лидера из десяти пунктов «навалено все что можно». В то же время Россия готова ответить на серьезные предложения по переговорам с Украиной, но пока что таких не получала, добавил Лавров.