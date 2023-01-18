Медведев назвал выработку новых международных правил условием для переговоров
Для возобновления переговоров России и Украины необходимо согласие по двум правовым аспектам: признание итогов референдумов в новых четырех регионах РФ и выработка специальных международных норм. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Он отметил, что проблема норм международного права «всегда была в их толковании». По словам политика, Россия и западные страны по-разному понимают «как минимум два из семи принципов» из Устава ООН: принцип самоопределения наций и принцип добросовестного исполнения международных обязательств. В первом случае речь идет о решении жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей присоединиться к РФ, во втором — о соблюдении минских соглашений, уточнил он.
«Для новых переговоров необходимо не столько единообразное понимание принципов международного права, сколько согласие по двум правовым аспектам. Во-первых, признание (или как минимум молчаливое принятие) результатов самоопределения народа бывших территорий Украины, которые воплощены сегодня во внутреннем праве России — в ее Конституции. И во-вторых, выработка специальных международных норм, рассчитанных на сложившуюся ситуацию и будущие международные отношения», — написал Медведев в своем Telegram-канале.
Зампред Совбеза РФ уточнил, что речь идет о создании новых международных правил, которые дополнят систему норм jus cogens (императивная норма, отклонение от которой недопустимо. — Прим. «Ведомостей»).
Накануне, 17 января, пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в интервью украинскому изданию «Факты» заявил, что Киев готов к возобновлению переговоров с РФ, если Москва будет соблюдать универсальные принципы международного права. В ответ в Кремле напомнили, что Киев законодательно отказался от переговоров с Россией. 4 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал документ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Владимир Путин.