Медведев назвал выработку новых международных правил условием для переговоров

Накануне, 17 января, пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в интервью украинскому изданию «Факты» заявил, что Киев готов к возобновлению переговоров с РФ, если Москва будет соблюдать универсальные принципы международного права. В ответ в Кремле напомнили, что Киев законодательно отказался от переговоров с Россией. 4 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал документ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Владимир Путин.