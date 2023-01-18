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Песков напомнил о законодательном запрете Украины вести переговоры с Россией

Ведомости

Украинский закон не позволяет Киеву проводить мирное урегулирование ситуации в стране, заявил «РИА Новости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Но, судя по законодательству, Украина с правовой точки зрения исключает для себя возможность переговоров», — сказал он, отвечая на вопрос, приемлема ли для Москвы позиция Киева, в частности, требование репараций.

Украина готова рассмотреть возможность переговоров с Россией, если они будут основываться на ряде международных принципов, — уважении к Уставу ООН и территориальной целостности Украины, а также хочет гарантий безопасности и компенсации ущерба. Об этом 17 января в интервью изданию «Факты» заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифиров.

После начала спецоперации на Украине 24 февраля 2022 г. стороны пытались урегулировать конфликт с помощью переговоров. Встречи делегаций двух стран начались 28 февраля. В мае переговоры прекратились, а в декабре президент Украины Владимир Зеленский указом утвердил решение об отказе вести переговоры с Россией.

Комментируя это решение, Песков заявил, что российская сторона теперь будет ждать либо изменения позиции нынешнего президента Украины, либо дождется нового главу страны, который «изменит свои позиции в интересах украинского народа». Министр иностранных дел Сергей Лавров в октябре прошлого года не исключил возобновления переговоров, но обвинил Великобританию и США во влиянии на переговорщиков с украинской стороны с целью затянуть конфликт.

Ранее по теме: Лавров не исключил, что Зеленский может вернуться к переговорам с Россией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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