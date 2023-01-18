Песков напомнил о законодательном запрете Украины вести переговоры с Россией

Комментируя это решение, Песков заявил, что российская сторона теперь будет ждать либо изменения позиции нынешнего президента Украины, либо дождется нового главу страны, который «изменит свои позиции в интересах украинского народа». Министр иностранных дел Сергей Лавров в октябре прошлого года не исключил возобновления переговоров, но обвинил Великобританию и США во влиянии на переговорщиков с украинской стороны с целью затянуть конфликт.