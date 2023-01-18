Песков напомнил о законодательном запрете Украины вести переговоры с Россией
Украинский закон не позволяет Киеву проводить мирное урегулирование ситуации в стране, заявил «РИА Новости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Но, судя по законодательству, Украина с правовой точки зрения исключает для себя возможность переговоров», — сказал он, отвечая на вопрос, приемлема ли для Москвы позиция Киева, в частности, требование репараций.
Украина готова рассмотреть возможность переговоров с Россией, если они будут основываться на ряде международных принципов, — уважении к Уставу ООН и территориальной целостности Украины, а также хочет гарантий безопасности и компенсации ущерба. Об этом 17 января в интервью изданию «Факты» заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифиров.
После начала спецоперации на Украине 24 февраля 2022 г. стороны пытались урегулировать конфликт с помощью переговоров. Встречи делегаций двух стран начались 28 февраля. В мае переговоры прекратились, а в декабре президент Украины Владимир Зеленский указом утвердил решение об отказе вести переговоры с Россией.
Комментируя это решение, Песков заявил, что российская сторона теперь будет ждать либо изменения позиции нынешнего президента Украины, либо дождется нового главу страны, который «изменит свои позиции в интересах украинского народа». Министр иностранных дел Сергей Лавров в октябре прошлого года не исключил возобновления переговоров, но обвинил Великобританию и США во влиянии на переговорщиков с украинской стороны с целью затянуть конфликт.