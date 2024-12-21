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Песков опроверг подготовку встречи Путина и Шольца

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг «Ведомостям» встречу Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца. О том, что Шольц якобы планирует посетить Москву в ближайшие дни с мирной инициативой, сообщило 20 декабря издание Der Spiegel.

«Нет. Таких планов нет», – сказал Песков, отвечая «Ведомостям» на вопрос о том, готовится ли визит Шольца в Москву и его встреча с Путиным.

«Слухи» о возможной поездке Олафа Шольца в Россию ходят в партии Христианский демократический союз (ХДС). Источник издания в ХДС сообщил, что на прошлой неделе его знакомый из бизнес объединения «Восточный комитет германской экономики» заявил о том, что в ближайшее время Шольц посетит Россию с «мирной миссией». При этом источник отметил, что у него нет сведений, которые подтверждают такие «слухи», но он не исключал такую поездку канцлера, поскольку это могло повысить рейтинги Шольца.

Канцлер ФРГ последний раз был в Москве 15 февраля 2022 г. Тогда Владимир Путин проводил с ним переговоры в Кремле. Первый после этого разговор по телефону между Путиным и Шольцем состоялся 15 ноября этого года. Разговор прошел по инициативе германской стороны, сообщал Кремль. В беседе обсуждалась ситуация на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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