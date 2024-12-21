Песков опроверг подготовку встречи Путина и Шольца

«Слухи» о возможной поездке Олафа Шольца в Россию ходят в партии Христианский демократический союз (ХДС). Источник издания в ХДС сообщил, что на прошлой неделе его знакомый из бизнес объединения «Восточный комитет германской экономики» заявил о том, что в ближайшее время Шольц посетит Россию с «мирной миссией». При этом источник отметил, что у него нет сведений, которые подтверждают такие «слухи», но он не исключал такую поездку канцлера, поскольку это могло повысить рейтинги Шольца.