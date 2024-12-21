Песков опроверг подготовку встречи Путина и Шольца
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг «Ведомостям» встречу Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца. О том, что Шольц якобы планирует посетить Москву в ближайшие дни с мирной инициативой, сообщило 20 декабря издание Der Spiegel.
«Нет. Таких планов нет», – сказал Песков, отвечая «Ведомостям» на вопрос о том, готовится ли визит Шольца в Москву и его встреча с Путиным.
«Слухи» о возможной поездке Олафа Шольца в Россию ходят в партии Христианский демократический союз (ХДС). Источник издания в ХДС сообщил, что на прошлой неделе его знакомый из бизнес объединения «Восточный комитет германской экономики» заявил о том, что в ближайшее время Шольц посетит Россию с «мирной миссией». При этом источник отметил, что у него нет сведений, которые подтверждают такие «слухи», но он не исключал такую поездку канцлера, поскольку это могло повысить рейтинги Шольца.
Канцлер ФРГ последний раз был в Москве 15 февраля 2022 г. Тогда Владимир Путин проводил с ним переговоры в Кремле. Первый после этого разговор по телефону между Путиным и Шольцем состоялся 15 ноября этого года. Разговор прошел по инициативе германской стороны, сообщал Кремль. В беседе обсуждалась ситуация на Украине.